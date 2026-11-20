Không chỉ màn hát vang Haru Haru, khoảnh khắc nhân viên an ninh nhún nhảy khi tiễn fan ra về sau concert BigBang ngày 24/10 cũng được người hâm mộ quốc tế chú ý. Những video từ Mỹ Đình cho thấy bầu không khí cuồng nhiệt trong ngày nhóm nhạc trở lại Việt Nam.