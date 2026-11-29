Cảnh công nhân tan ca ở 'đại công trường' Cần Giờ
Khoảng 18h30, dòng xe máy của công nhân tan ca dồn về cổng 30/4, khiến đường Thạnh Thới qua ‘đại công trường’ Cần Giờ trở nên đông đúc.
Nước lũ dâng đến nửa nhà chỉ trong 5-10 phút, anh Lê Thanh Hưng, chủ tiệm điện lạnh ở Quy Nhơn, không kịp di chuyển tài sản. 7 chiếc tủ lạnh của khách bị hỏng toàn bộ.
Khoảng 18h30, dòng xe máy của công nhân tan ca dồn về cổng 30/4, khiến đường Thạnh Thới qua ‘đại công trường’ Cần Giờ trở nên đông đúc.
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