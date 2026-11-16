Nữ tiến sĩ dẫn bản tin tiếng Anh của VTV
Từ đầu năm nay, Trần Hồng Nhung thử sức với vai trò biên tập viên kênh truyền hình đối ngoại bằng tiếng Anh Vietnam Today. Chị là tiến sĩ, giảng viên nổi tiếng tại Đại học Kinh tế Quốc dân.
Theo ghi nhận Tri Thức - Znews, mỗi sáng khoảng 6h30, hàng nghìn công nhân dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ cùng đổ về cổng chính trên đường Thạnh Thới, xã Cần Giờ, TP.HCM.
Từ đầu năm nay, Trần Hồng Nhung thử sức với vai trò biên tập viên kênh truyền hình đối ngoại bằng tiếng Anh Vietnam Today. Chị là tiến sĩ, giảng viên nổi tiếng tại Đại học Kinh tế Quốc dân.
Gây chú ý khi cover bài nhạc "Bang Bang Bang" của nhóm nhạc Big Bang bằng đàn tỳ bà, Nguyễn Thị Huế nhận được nhiều lời mời biểu diễn ở các quán bar.
Nước bất ngờ dâng cao gây ngập nặng nhà cô dâu Tuyết Linh ở xã Xuân Phước (Đắk Lắk), chú rể Quốc Mạnh cùng người thân phải rút gọn các nghi thức đón dâu, dùng bè đưa cô ra khỏi nhà sáng 12/11.
Màn cầu hôn của Trần Văn Quyền thu hút sự chú ý với khung cảnh lãng mạn ở Bali. Anh chi 120 triệu đồng cho chuyến du lịch, bao gồm lưu trú và gói cầu hôn trên trực thăng.
Mưa lớn từ ngày 10/11 khiến nhiều khu vực ở xã Trà My, TP Đà Nẵng ngập sâu, giao thông bị chia cắt trong ngày 11/11. Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân sơ tán tài sản.
Mưa lớn kéo dài kết hợp với lũ trên các sông dâng cao khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngập lụt, trong đó, xã Nông Cống là một trong những khu vực ảnh hưởng nặng.
Từ đêm 8/11, không khí lạnh gây mưa lớn khiến nhiều khu vực ở Thanh Hóa xuất hiện ngập úng, ảnh hưởng sinh hoạt, thiệt hại tài sản của người dân.
Cơn mưa lớn giờ tan tầm ngày 4/11 khiến đoạn đường Đồng Khởi (phường Trảng Dài, Đồng Nai) ngập sâu, nước cuồn cuộn chảy qua đường.
Sang Hàn Quốc làm việc để kiếm tiền lo cho vợ con, Huy Huỳnh gặp tai nạn lao động khiến anh liệt hai chân, mất khả năng tự chủ trong sinh hoạt. Anh thấy may mắn vì có vợ đồng hành.
Trước thực trạng nở rộ các trang web, ứng dụng lạy Phật, cầu an online, Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định hình thức này chỉ hỗ trợ, không thể thay thế việc tu học trực tiếp tại tự viện.