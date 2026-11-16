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Màn hát đồng thanh của fan Việt gây chú ý sau concert BigBang

Màn hát đồng thanh của fan Việt gây chú ý sau concert BigBang

Đời sống 4.9K

Không chỉ màn hát vang Haru Haru, khoảnh khắc nhân viên an ninh nhún nhảy khi tiễn fan ra về sau concert BigBang ngày 24/10 cũng được người hâm mộ quốc tế chú ý. Những video từ Mỹ Đình cho thấy bầu không khí cuồng nhiệt trong ngày nhóm nhạc trở lại Việt Nam.

Động đất khiến đá lăn sập một phần nhà dân

Động đất khiến đá lăn sập một phần nhà dân

Đời sống

Hai trận động đất xảy ra liên tiếp tại Sơn La sáng 19/10 khiến người dân ở nhiều khu vực cảm nhận rung lắc. Tại xã Mai Sơn, đá lăn xuống một căn nhà ở tiểu khu 17, làm hư hại phần phía sau nhưng không gây thiệt hại về người.

Cảnh nước cuồn cuộn tràn qua đường ở Đồng Nai

Cảnh nước cuồn cuộn tràn qua đường ở Đồng Nai

Đời sống 1.1K

Mưa kéo dài ngày 8/10 khiến một số tuyến đường ở Đồng Nai ngập cục bộ. Tại đường Đồng Khởi, khu vực gần cây xăng 26 và Bình Đa, nước chảy xiết tràn qua mặt đường. Đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn qua trường Bùi Thị Xuân, ùn tắc nặng vào giờ tan tầm.

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