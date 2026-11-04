Chồng bị tai nạn liệt 2 chân ở Hàn Quốc, vợ bỏ việc sang chăm sóc
Sang Hàn Quốc làm việc để kiếm tiền lo cho vợ con, Huy Huỳnh gặp tai nạn lao động khiến anh liệt hai chân, mất khả năng tự chủ trong sinh hoạt. Anh thấy may mắn vì có vợ đồng hành.
Cơn mưa lớn giờ tan tầm ngày 4/11 khiến đoạn đường Đồng Khởi (phường Trảng Dài, Đồng Nai) ngập sâu, nước cuồn cuộn chảy qua đường.
Sang Hàn Quốc làm việc để kiếm tiền lo cho vợ con, Huy Huỳnh gặp tai nạn lao động khiến anh liệt hai chân, mất khả năng tự chủ trong sinh hoạt. Anh thấy may mắn vì có vợ đồng hành.
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