Người Đà Nẵng khiêng xe máy qua đoạn đường ngập ngang hông
Mưa lớn từ ngày 10/11 khiến nhiều khu vực ở xã Trà My, TP Đà Nẵng ngập sâu, giao thông bị chia cắt trong ngày 11/11. Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân sơ tán tài sản.
Gây chú ý khi cover bài nhạc "Bang Bang Bang" của nhóm nhạc Big Bang bằng đàn tỳ bà, Nguyễn Thị Huế nhận được nhiều lời mời biểu diễn ở các quán bar.
Mưa lớn từ ngày 10/11 khiến nhiều khu vực ở xã Trà My, TP Đà Nẵng ngập sâu, giao thông bị chia cắt trong ngày 11/11. Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân sơ tán tài sản.
Màn cầu hôn của Trần Văn Quyền thu hút sự chú ý với khung cảnh lãng mạn ở Bali. Anh chi 120 triệu đồng cho chuyến du lịch, bao gồm lưu trú và gói cầu hôn trên trực thăng.
Nước bất ngờ dâng cao gây ngập nặng nhà cô dâu Tuyết Linh ở xã Xuân Phước (Đắk Lắk), chú rể Quốc Mạnh cùng người thân phải rút gọn các nghi thức đón dâu, dùng bè đưa cô ra khỏi nhà sáng 12/11.
Mưa lớn kéo dài kết hợp với lũ trên các sông dâng cao khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngập lụt, trong đó, xã Nông Cống là một trong những khu vực ảnh hưởng nặng.
Từ đêm 8/11, không khí lạnh gây mưa lớn khiến nhiều khu vực ở Thanh Hóa xuất hiện ngập úng, ảnh hưởng sinh hoạt, thiệt hại tài sản của người dân.
Cơn mưa lớn giờ tan tầm ngày 4/11 khiến đoạn đường Đồng Khởi (phường Trảng Dài, Đồng Nai) ngập sâu, nước cuồn cuộn chảy qua đường.
Sang Hàn Quốc làm việc để kiếm tiền lo cho vợ con, Huy Huỳnh gặp tai nạn lao động khiến anh liệt hai chân, mất khả năng tự chủ trong sinh hoạt. Anh thấy may mắn vì có vợ đồng hành.
Trước thực trạng nở rộ các trang web, ứng dụng lạy Phật, cầu an online, Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định hình thức này chỉ hỗ trợ, không thể thay thế việc tu học trực tiếp tại tự viện.
Thấy hai vị khách đưa xấp tiền mặt lên tới 15 triệu đồng trong khi giá cước chỉ 1,5 triệu đồng vì hiểu nhầm mệnh giá, tài xế Võ Tấn Vững nhanh chóng ngăn lại, chỉ lấy đúng số tiền.
Đám cưới của blogger Tiểu Tiểu Từ ngày 31/10 tại tỉnh Vân Nam thu hút hơn 2.000 người đến tham dự. Lượng khách kéo đến đông, chính quyền địa phương vào cuộc sắp xếp địa điểm cưới mới, siết chặt an ninh tại lễ cưới.