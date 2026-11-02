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Cảnh nước cuồn cuộn tràn qua đường ở Đồng Nai

Cảnh nước cuồn cuộn tràn qua đường ở Đồng Nai

Đời sống 1.0K

Mưa kéo dài ngày 8/10 khiến một số tuyến đường ở Đồng Nai ngập cục bộ. Tại đường Đồng Khởi, khu vực gần cây xăng 26 và Bình Đa, nước chảy xiết tràn qua mặt đường. Đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn qua trường Bùi Thị Xuân, ùn tắc nặng vào giờ tan tầm.

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