Đám cưới của blogger Tiểu Tiểu Từ ngày 31/10 tại tỉnh Vân Nam thu hút hơn 2.000 người đến tham dự. Lượng khách kéo đến đông, chính quyền địa phương vào cuộc sắp xếp địa điểm cưới mới, siết chặt an ninh tại lễ cưới.
Không chỉ màn hát vang Haru Haru, khoảnh khắc nhân viên an ninh nhún nhảy khi tiễn fan ra về sau concert BigBang ngày 24/10 cũng được người hâm mộ quốc tế chú ý. Những video từ Mỹ Đình cho thấy bầu không khí cuồng nhiệt trong ngày nhóm nhạc trở lại Việt Nam.
Hai trận động đất xảy ra liên tiếp tại Sơn La sáng 19/10 khiến người dân ở nhiều khu vực cảm nhận rung lắc. Tại xã Mai Sơn, đá lăn xuống một căn nhà ở tiểu khu 17, làm hư hại phần phía sau nhưng không gây thiệt hại về người.
Mưa kéo dài ngày 8/10 khiến một số tuyến đường ở Đồng Nai ngập cục bộ. Tại đường Đồng Khởi, khu vực gần cây xăng 26 và Bình Đa, nước chảy xiết tràn qua mặt đường. Đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn qua trường Bùi Thị Xuân, ùn tắc nặng vào giờ tan tầm.
Mưa lớn chiều tối 7/10 khiến nước tràn vào hầm xe, nhà ở và hàng quán tại khu Cityland, phường Gò Vấp. Sáng hôm sau, nhiều cư dân vẫn bơm nước, dọn dẹp tài sản hư hỏng; một số hàng quán phải đóng cửa sớm.
Trưa 6/10, xe tải chở hoa mang biển số Bến Tre cũ bị dòng nước xiết đẩy trôi khi cố qua đoạn suối trên đường Xuân Thành, phường Xuân Trường - Đà Lạt. Tài xế cùng hai người đi cùng kịp trèo lên nóc xe và thoát vào bờ.