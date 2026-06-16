Hành động đẹp của chủ tiệm nail TP.HCM khi thấy cụ ông co ro dưới mưa
Thấy cụ ông ngoài 70 tuổi nhiều ngày ngồi chờ trước căn nhà cũ giữa trời mưa, chủ tiệm nail ở TP.HCM đã mời vào trú mưa, cho nghỉ ngơi và hỗ trợ bữa ăn.
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Thấy cụ ông ngoài 70 tuổi nhiều ngày ngồi chờ trước căn nhà cũ giữa trời mưa, chủ tiệm nail ở TP.HCM đã mời vào trú mưa, cho nghỉ ngơi và hỗ trợ bữa ăn.
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