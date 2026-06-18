11:30 17/6/2026
11:30 17/6/2026
Đời sống
7.0K
Người đàn ông làm bảo vệ tại một quán cà phê ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (phường Tân Hưng) cố gắng giữ cho cây dù không bay trong trận mưa chiều 16/6. Cơn gió lớn quật ngã người này cùng chiếc dù. Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý.
10:58 17/6/2026
10:58 17/6/2026
Đời sống
17.9K
Thấy con bị nam thanh niên làm ngã, chị Hoàng Gái (Nha Trang) chất vấn thì tiếp tục bị người này đánh vào mặt.
21 giờ trước
20:15 17/6/2026
Đời sống
1.3K
Clip lễ ăn hỏi của Kim Chi thu hút hàng triệu lượt xem khi cô dâu đeo vàng kín cổ.
16:03 16/6/2026
16:03 16/6/2026
Đời sống
4.8K
Cảnh bể lớn nuôi toàn cá quý hiếm bị vỡ thu hút hàng triệu lượt xem ở Trung Quốc. Vì được phát hiện muộn, số cá gần như bị chết sạch.
08:33 16/6/2026
08:33 16/6/2026
Đời sống
5.0K
Không sân khấu, không dàn dựng cầu kỳ, Hồng Yên vẫn chinh phục hàng triệu khán giả bằng giọng hát trong những video quay tại tiệm tạp hóa của gia đình.
07:30 16/6/2026
07:30 16/6/2026
Đời sống
2.2K
Thấy cụ ông ngoài 70 tuổi nhiều ngày ngồi chờ trước căn nhà cũ giữa trời mưa, chủ tiệm nail ở TP.HCM đã mời vào trú mưa, cho nghỉ ngơi và hỗ trợ bữa ăn.
05:20 16/6/2026
05:20 16/6/2026
Đời sống
1.0K
Cầu thủ Duy Mạnh đăng tải video vui chơi ở biển Maldives, khoe thân hình săn chắc thu hút sự chú ý.
15:36 15/6/2026
15:36 15/6/2026
Đời sống
2.0K
Chỉ vài giây sau khi lặn tìm, ông Lạc - người lái thúng ở Hội An - đưa chiếc điện thoại trở lại trong niềm vui của tất cả du khách.
11:14 15/6/2026
11:14 15/6/2026
Đời sống
7.8K
Ba điểm nghi có rãnh mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng được lực lượng quân đội, chuyên gia địa vật lý và các nhân chứng lịch sử đồng thời khảo sát trong giai đoạn 15-18/6.
10:52 15/6/2026
10:52 15/6/2026
Đời sống
1.3K
Tình huống hài hước khiến chủ quán cà phê ở TP.HCM lúc phát hiện sự việc không khỏi bật cười.