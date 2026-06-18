Nghe tiếng động kỳ lạ phát ra từ điều hòa trong phòng ngủ, một hộ dân ở Quảng Ngãi gọi thợ đến kiểm tra. Kết quả khiến nhiều người bất ngờ khi bên trong dàn lạnh có tới 4 con rắn đang ẩn náu.