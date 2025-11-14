4 giờ trước
Sáng 14/11, một phần đồi tại thôn Pứt bất ngờ bị sạt lở kéo theo cả triệu mét khối đất đá đổ xuống, kéo dài vài km. Ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, làm ảnh hưởng hoa mầu, nương rẫy của người dân phía dưới.
Wu (34 tuổi) gây ấn tượng với khuôn mặt dễ thương, giọng nói ngọt ngào trái ngược thân hình cơ bắp đồ sộ.
Khi vị khách nữ check-in muộn so với giờ đặt phòng, khách sạn tại Hàng Cháo (Hà Nội) từ chối cho cô nhận phòng dù cô đã thanh toán trước đủ tiền.
Một cây cầu treo nổi tiếng ở thành phố Camaligan rung lắc dữ dội trong gió bão khi siêu bão Fung-Wong quét qua Philippines ngày 9/11.
Từ những đêm cùng nhau đọc sách qua điện thoại đến khoảnh khắc cầu hôn ở Bali, chuyện tình của Mạnh Cường và Thị Xuân khiến nhiều người tin rằng sự chân thành luôn có hồi đáp.
Để đón cô dâu Mai Thị Phương về dinh, gia đình chú rể Nguyễn Văn Vũ (Hải Phòng) phải di chuyển quãng đường dài, vất vả trong ngày mưa gió.
Một hướng dẫn viên du lịch ở đảo Borneo (Indonesia) bị con trăn dài 6 m kéo xuống sông và quấn chặt quanh cổ, may mắn không bị thương.
Chiếc ôtô bị xe tải tông biến dạng hoàn toàn trên đường Quang Trung (phường Trung Sơn, Ninh Bình) sáng 8/11, nhưng tài xế may mắn thoát chết trong gang tấc.
Đã là mẹ hai con song chị Hồng Cúc (sinh năm 1983, Tiền Giang) vẫn luôn giữ tâm hồn và phong cách thời trang trẻ trung. Cô thường bị nhận nhầm là chị em với con gái 16 tuổi.
Theo SunStar Cebu, video hút 70 triệu lượt xem ghi lại cảnh một gia đình ở Lusaran (Philippines) trèo lên trần nhà để tránh lũ khi bão Kalmaegi đổ bộ hôm 4/11.