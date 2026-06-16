Cô gái hát nhạc Trung viral ở tiệm tạp hóa gây sốt
Không sân khấu, không dàn dựng cầu kỳ, Hồng Yên vẫn chinh phục hàng triệu khán giả bằng giọng hát trong những video quay tại tiệm tạp hóa của gia đình.
Cảnh bể lớn nuôi toàn cá quý hiếm bị vỡ thu hút hàng triệu lượt xem ở Trung Quốc. Vì được phát hiện muộn, số cá gần như bị chết sạch.
Không sân khấu, không dàn dựng cầu kỳ, Hồng Yên vẫn chinh phục hàng triệu khán giả bằng giọng hát trong những video quay tại tiệm tạp hóa của gia đình.
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