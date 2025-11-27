Hiện trường cứu hộ vụ đại hỏa hoạn tại Hong Kong
Ít nhất 44 người thiệt mạng, 279 người mất tích trong vụ thảm kịch cháy chung cư tại Hong Kong (Trung Quốc), con số thương vong liên tục tăng. Nhà chức trách đã tạm giữ 3 người liên quan tới vụ việc.
Chiều ngày 26/11, một vụ nổ súng xảy ra tại ga tàu điện ngầm Farragut West, cách Nhà Trắng hai dãy nhà. Nhân chứng tại hiện trường mô tả nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và mọi người bỏ chạy, gây ra cảnh hỗn loạn.
Video cho thấy ngọn lửa dữ dội lan nhanh qua hệ thống giàn giáo tre của khu chung cư Wang Fuk Court. Khói đen cuồn cuộn bốc cao ngay từ những phút đầu tiên khi ngọn lửa bắt đầu bùng lên, sau đó lửa từ tòa nhà ban đầu nhanh chóng bén sang ít nhất ba tòa khác trong khu.
Một vụ hỏa hoạn bùng phát dữ dội lan ra nhiều tòa nhà thuộc một khu chung cư nằm ở quận Tai Po, phía bắc Hong Kong trong chiều 26/11.
Đệ nhất phu nhân Melania Trump xuất hiện đầy thanh lịch khi đón cây thông Noel của Nhà Trắng năm nay. Cây thông đến từ nông trại Korson’s Tree Farms ở Michigan, đã giành giải nhất trong cuộc thi của Hiệp hội Cây thông Noel Quốc gia.
Trên mạng xã hội, các đoạn video lan truyền cho thấy người dân Thái Lan phải liều mình đu qua dây điện để thoát thân khi bên dưới là dòng nước lũ cuồn cuộn chảy xiết.
Hình ảnh do Đài Truyền hình Công cộng Thái Lan (TPBS) ghi lại ngày 23/11 cho thấy thành phố Hat Yai - trung tâm thương mại lớn của tỉnh Songkhla - chìm trong biển nước, trong khi lực lượng cứu hộ triển khai tìm kiếm và giải cứu tại nhiều khu vực.
Bão Verbena tiếp tục gây ra đợt mưa lũ nghiêm trọng trên diện rộng tại Visayas và Cebu trong ngày 25/11, khiến hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, hàng trăm trường học tạm ngừng dạy học và nhiều tuyến đường bị chia cắt.
Máy bay chiến đấu Tejas của Ấn Độ đã rơi vào khoảng 14h10 ngày 21/11 (giờ địa phương) khi đang bay trình diễn tại Triển lãm Hàng không Dubai. Hình ảnh từ video ghi lại vụ việc cho thấy cầu lửa bùng lên ngay sau khi máy bay chạm đất. Khói đen dày đặc bốc lên từ hiện trường vụ rơi máy bay.
Việc Ronaldo bật cười sảng khoái khiến giới chuyên gia thể thao nhận định danh thủ hiểu Tổng thống Mỹ đang gián tiếp khen anh.
Trang Instagram của Nhà Trắng mới đây đăng tải đoạn video Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez sánh bước cùng Tổng thống Donald Trump trên “Lối đi danh dự của Tổng thống”. Đoạn video ngay lập tức gây “bão mạng”, thu hút hơn 7 triệu lượt thích và 74.000 bình luận chỉ sau vài giờ.