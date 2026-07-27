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Enzo Fernandez không dám ôm Messi

Enzo Fernandez không dám ôm Messi

15:48 20/7/2026 15:48 20/7/2026 Đời sống 34.2K

Sau sai lầm dẫn đến thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu, tiền vệ mang áo số 24 không dám tiến đến để ôm đội trưởng của mình.

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