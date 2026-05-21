Thị trường xe máy điện sôi động chờ đón 'tân binh' của Dat Bike

Mẫu xe máy điện mới nhất của Dat Bike sẽ tham gia vào thị trường đang cạnh tranh nóng, khi khách hàng có nhiều lựa chọn xe 2 bánh thuần điện và không thiếu những ưu đãi.

Thị trường xe máy điện tại Việt Nam chuẩn bị đón thêm "tân binh" đến từ thương hiệu Dat Bike. Trước khi mẫu xe này chính thức trình làng, khách Việt đang được chứng kiến những diễn biến sôi động của thị trường xe 2 bánh chạy điện.

Nhiều xe mới, không thiếu ưu đãi

Từ chỗ là lựa chọn mới mẻ và có phần khác biệt, xe máy điện đang dần trở nên phổ biến hơn tại Việt Nam. Bên cạnh loạt thương hiệu xe 2 bánh thuần điện như VinFast, Yadea và Dat Bike, các hãng truyền thống gồm Yamaha, Honda cũng tham gia bằng các sản phẩm xe máy điện khác nhau.

Yamaha Neo's là nỗ lực điện hóa sớm nhất đến từ nhóm các thương hiệu truyền thống Nhật Bản khi mẫu xe máy điện này đã chính thức trình làng khách Việt từ tháng 12/2022.

VinFast gần đây bổ sung thêm loạt xe máy điện ở các phân khúc khác nhau, từ xe điện học sinh đến nhóm xe máy điện trung và cao cấp. Nổi bật trong số này là xe máy điện học sinh Flazz và Zgoo, xe máy điện cao cấp Vero X hay các mẫu xe máy điện đổi pin Evo, Feliz II và Viper.

Yadea tung ra thêm các sản phẩm mới như Vekoo, Velax hay gần đây nhất là Osta. Các mẫu xe máy điện của Yadea phần lớn có tốc độ giới hạn dưới 50 km/h, giá bán cũng không cao hơn 40 triệu đồng.

Honda chính thức tham gia thị trường xe máy điện Việt Nam bằng 2 mẫu xe máy điện ICON e: và CUV e:, trong đó ICON e: là xe máy điện dành cho học sinh và người chưa có bằng lái, còn CUV e: ban đầu chỉ cho thuê, gần đây mới chính thức mở bán.

Honda UC3 là mẫu xe máy điện mới nhất vừa được hãng Nhật Bản giới thiệu tại Việt Nam. Xe có giá đồn đoán khoảng 60 triệu đồng, dự kiến chính thức bán ra từ tháng 6 tới đây.

Không những đa dạng các mẫu xe mới, thị trường xe máy điện tại Việt Nam còn sôi động với loạt ưu đãi đang được các hãng triển khai.

Chẳng hạn trong giai đoạn từ nay cho đến hết ngày 31/7, Honda Việt Nam đang áp dụng ưu đãi 5 triệu đồng trừ thẳng vào giá bán khi chọn mua xe máy điện Honda ICON e:. Sau ưu đãi, Honda ICON e: có giá khởi điểm 15 triệu đồng, chưa bao gồm pin.

Loạt xe máy điện VinFast cũng nhận nhiều chương trình ưu đãi khác nhau, bao gồm hỗ trợ tiền mặt, phí trước bạ hay miễn phí sạc, miễn phí đổi pin.

Trong số này, đáng chú ý là chương trình cho phép khách hàng sử dụng các dòng xe máy điện đổi pin của VinFast được đổi pin miễn phí 20 lần/tháng, kéo dài đến hết ngày 30/6/2028.

Chờ thêm động thái mới

Với việc chuẩn bị ra mắt một mẫu xe máy điện mới, Dat Bike đã sẵn sàng làm mới danh mục sản phẩm của mình để cải thiện tính cạnh tranh.

Hiện, thương hiệu Dat Bike đang quen thuộc với khách hàng Việt Nam với duy nhất dòng xe máy điện Quantum, nổi bật với quãng đường di chuyển ấn tượng nhưng sở hữu ngoại hình có phần "kén" người dùng.

Trong khi Dat Bike nỗ lực làm mới, VinFast liên tục làm dày danh mục sản phẩm còn Honda cũng bắt đầu dồn lực cho xe máy điện, nhiều hãng xe máy truyền thống thành viên của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) vẫn gần như "dậm chân tại chỗ".

Như đã đề cập bên trên, Yamaha là hãng xe Nhật Bản đầu tiên khởi động điện hóa bằng Neo's nhưng cho đến nay, danh mục xe máy thuần điện của hãng cũng chỉ có duy nhất mẫu xe này. Ngoài ra, Yamaha cũng có các sản phẩm xe máy trang bị động cơ hybrid gồm Grande và Gear 125.

Trang chủ SYM tại thị trường Việt Nam đã "để phần" sẵn một danh mục dành riêng cho xe điện. Tuy nhiên tính đến hiện tại, thương hiệu xe máy của Đài Loan (Trung Quốc) vẫn chưa chính thức giới thiệu sản phẩm xe 2 bánh thuần điện nào đến khách hàng Việt Nam.

Suzuki lúc này chỉ còn kinh doanh 2 mẫu xe côn tay tại Việt Nam, còn Piaggio Việt Nam với các thương hiệu Vespa, Piaggio và Aprilia vẫn chưa có sản phẩm nào sử dụng hệ truyền động điện.

Nhìn chung, thị trường xe máy điện Việt Nam đã và đang chứng kiến những diễn biến sôi động nhất định với nhiều lựa chọn mới, hay nỗ lực điện hóa của các hãng truyền thống.

Với việc các chính sách hạn chế phát thải giao thông tại trung tâm nhiều thành phố lớn chuẩn bị được thực thi, tốc độ điện hóa của thị trường được kỳ vọng sẽ còn được đẩy mạnh trong tương lai gần.

Khi đó, những hãng xe chậm chân nhiều khả năng sẽ bị bỏ lại phía sau, trong khi cơ hội sẽ mở ra cho tất cả thương hiệu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đầu tư nhất định ở mảng xe 2 bánh thuần điện.