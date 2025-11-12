18:19 7/11/2025
18:19 7/11/2025
Địa điểm du lịch
1.0K
Hình ảnh về sư tử chân ngắn nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, tạo ra làn sóng bình luận sôi nổi. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước ngoại hình vừa oai vệ vừa có phần “ngộ nghĩnh” của con vật.
11:39 4/11/2025
11:39 4/11/2025
Địa điểm du lịch
Lớp sương mù dày đặc phủ kín phố biển Nha Trang từ sáng sớm, khiến nhiều địa điểm quen thuộc trở nên mờ ảo. Hiện tượng thời tiết bất thường xuất hiện ít ngày trước khi bão số 13 được dự báo vào Biển Đông và có thể ảnh hưởng Nam Trung Bộ.
16:13 1/11/2025
16:13 1/11/2025
Địa điểm du lịch
Biển mây dày dặc bao phủ Khu du lịch Quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
16:31 30/10/2025
16:31 30/10/2025
Địa điểm du lịch
3.1K
Hành trình 3 năm bảo tồn và tu bổ tổng thể đã mang đến một diện mạo mới đầy kiêu hãnh cho Điện Thái Hòa - biểu tượng quyền lực và tinh hoa văn hóa của triều Nguyễn.
15:19 29/10/2025
15:19 29/10/2025
Địa điểm du lịch
1.6K
Nhóm du khách từ Hà Nội bắt đầu hành trình ra sân bay Phú Bài (Huế) trong bối cảnh thành phố chìm sâu trong nước lũ lịch sử.
07:46 28/10/2025
07:46 28/10/2025
Địa điểm du lịch
Hết mùa lúa vàng, cánh đồng Tam Cốc (Ninh Bình) lại khiến du khách mê mẩn bởi sắc hồng của hoa súng bên dòng sông Ngô Đồng.
15:11 27/10/2025
15:11 27/10/2025
Địa điểm du lịch
3.2K
Lũ tại Huế được dự báo "có thể vượt mức lịch sử", nước cuồn cuộn chảy qua Cửa Ngăn (hay còn gọi là Cửa Thể Nhơn) nằm ở phía Nam của Kinh thành Huế, sáng 27/10.
15:06 27/10/2025
15:06 27/10/2025
Địa điểm du lịch
3.2K
Nước biển Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TP.HCM) chuyển màu xanh lá do ảnh hưởng của tảo nở hoa.
05:40 24/10/2025
05:40 24/10/2025
Địa điểm du lịch
1.5K
Sau vụ đoàn tàu đâm văng bàn ghế, du khách trong và ngoài nước vẫn tấp nập đến phố cà phê đường tàu trải nghiệm.
20:51 23/10/2025
20:51 23/10/2025
Địa điểm du lịch
1.0K
Cây thông ở CentralWorld được phủ lớp vải trắng, hóa trang thành "con ma đáng yêu" gây bão mạng xã hội.