10:49 20/4/2026
Ngày 20/4, Iran bác bỏ việc tham gia vòng đàm phán hòa bình thứ hai với Mỹ, viện dẫn các yêu sách từ phía Washington và lệnh phong tỏa hàng hải đang áp đặt lên các cảng của nước này. Trước đó, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ tái khởi động các cuộc tấn công quân sự trừ khi Iran chấp nhận toàn bộ các điều khoản do phía Mỹ đưa ra.
07:17 20/4/2026
Mỹ công bố video cho thấy một tàu khu trục tên lửa của Hải quân Mỹ, được cho là tàu USS Spruance (DDG 111), nổ súng vào tàu chở hàng M/V Touska của Iran khi tàu này cố gắng vượt qua vòng phong tỏa mà Washington đang duy trì xung quanh các cảng của Iran.
06:54 20/4/2026
Ngày 19/4, Iran công bố video tướng Majid Mousavi đang thị sát hoạt động tại các hầm ngầm chứa tên lửa và UAV tự sát tầm xa. Cùng với đó là hình ảnh các bệ phóng tên lửa đạn đạo xếp trong hầm, triển khai trên mặt đất và khai hỏa.
07:17 20/4/2026
Cảnh sát bang Louisiana mất nhiều giờ xử lý hiện trường vụ xả súng khiến 8 trẻ em thiệt mạng, ít nhất 10 người bị bắn. Nghi phạm được cho là người thân, đã cướp xe bỏ trốn trước khi bị bắn chết.
15:44 18/4/2026
Trong đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, cái ôm giữa hai nhà lãnh đạo đang được đưa ra phân tích, bởi bà Meloni tỏ ra lúng túng như thể bất ngờ trước sự vồn vã, nồng nhiệt khác thường của ông Macron.
07:40 19/4/2026
Đoạn video ghi lại thời điểm lực lượng quân sự Iran phát tín hiệu buộc một tàu treo cờ Ấn Độ phải hủy bỏ hành trình khi đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tehran tuyên bố đóng cửa trở lại tuyến hàng hải chiến lược, với lý do đáp trả việc Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng của Iran.
07:40 19/4/2026
Dữ liệu hàng hải cho thấy nhiều tàu dầu, LNG tiến sát eo Hormuz rồi đồng loạt quay đầu khi Iran tái áp đặt kiểm soát quân sự, tuyên bố đóng tuyến để đáp trả phong tỏa của Mỹ, khiến dòng chảy năng lượng toàn cầu thêm rủi ro.
15:13 19/4/2026
Ngày 19/4, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei phát cảnh báo “thất bại cay đắng mới” với Mỹ và Israel khi căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz, nơi ít nhất hai tàu thương mại báo cáo bị nổ súng.
09:34 18/4/2026
Ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đăng video cận cảnh quá trình lực lượng Mỹ thực thi lệnh phong tỏa hải quân đối với các tàu tìm cách ra vào cảng của Iran. Đến nay, lực lượng Mỹ đã yêu cầu 21 tàu quay đầu trở lại các cảng của Iran. Các tàu này đều hợp tác theo yêu cầu của lực lượng Mỹ.
07:22 18/4/2026
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 16/4 theo giờ Mỹ rằng lực lượng Mỹ sẵn sàng tấn công Iran nếu có lệnh. Ngoài ra, lệnh phong tỏa do Mỹ áp dụng đối với các cảng của Iran chỉ là một ví dụ "lịch sự" cho Iran thấy tiềm năng quân sự của Mỹ.