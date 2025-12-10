Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bên trong Trung tâm Báo chí SEA Games 33

Bên trong Trung tâm Báo chí SEA Games 33

06:00 9/12/2025 06:00 9/12/2025 SEA Games 33 1.0K

Trung tâm báo chí (MPC) của SEA Games 33 được đặt ngay trong trụ sở Đài Phát thanh & Truyền hình Quốc gia Thái Lan ở Bangkok, tạo thuận lợi tối đa cho lực lượng truyền thông.

Siêu phẩm của Hulk

Siêu phẩm của Hulk

05:42 8/12/2025 05:42 8/12/2025 Thể thao 6.9K

Rạng sáng 8/12, lão tướng 39 tuổi ghi bàn thắng đẳng cấp từ chấm đá phạt trong chiến thắng 5-0 của Atletico Mineiro trước Vasco ở vòng 38 giải Brazil.

Cảnh sân bóng ở châu Âu bốc cháy

Cảnh sân bóng ở châu Âu bốc cháy

09:50 1/12/2025 09:50 1/12/2025 Thể thao 7.8K

Hôm 30/11, trận IFK Norrkoping hòa Orgryte IS với tỷ số 0-0 thuộc vòng 30 giải VĐQG Thụy Điển rơi vào cảnh hỗn loạn khi sân cỏ bị cháy do pháo sáng ném xuống từ khán đài.

Bàn thắng quý hơn vàng của 'thần đồng' Nhật Bản

Bàn thắng quý hơn vàng của 'thần đồng' Nhật Bản

18:06 30/11/2025 18:06 30/11/2025 Thể thao 6.6K

Hôm 29/11, thần đồng 18 tuổi Ayumu Kameda ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp giúp Kataller Toyama hạ Blaublitz Akita 4-1 để trụ lại hạng giải hạng Nhì Nhật Bản. Nếu không có pha lập công này, Kataller Toyama sẽ rớt hạng vì hiệu số phụ.

Neymar bùng nổ

Neymar bùng nổ

09:59 29/11/2025 09:59 29/11/2025 Thể thao 16.8K

Sáng 29/11, Neymar tỏa sáng trong trận cầu sinh tử giúp Santos thắng Recife 3-0 để tạm thời thoát khỏi nhóm đèn đỏ ở vòng 36 giải VĐQG Brazil.

