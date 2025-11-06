Tổng thống Mexico lên tiếng về việc bị sàm sỡ
Bà Claudia Sheinbaum, nữ Tổng thống đầu tiên của Mexico, đã đệ đơn kiện người đàn ông bị cáo buộc sàm sỡ bà trong một sự kiện công cộng tại thủ đô Mexico City.
Ngày 5/11 (giờ địa phương), Mỹ phóng tên lửa xuyên lục địa Minuteman III có khả năng mang đầu đạn hạt nhân GT 254 vào mục tiêu ở khoảng cách hơn 6.700 km từ căn cứ Không gian Vandenberg nhằm kiểm tra "độ tin cậy và chính xác".
Cơn bão Kalmaegi càn quét miền Trung Philippines, gây ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều khu dân cư chìm sâu trong nước, người dân leo lên mái nhà kêu cứu giữa dòng lũ cuồn cuộn.
Tối 4/11, chuyến bay chở hàng mang số hiệu 2976 của hãng UPS Airlines gặp nạn, bốc cháy dữ dội và rơi xuống khu công nghiệp ngay sau khi cất cánh tại sân bay quốc tế Louisville Muhammad Ali thuộc bang Kentucky. Vụ việc khiến 3 người vận hành chuyến bay thiệt mạng, hơn 10 người bị thương.
Video từ drone ghi lại cảnh đường phố ngập sâu và nhà cửa chìm sau bão Kalmaegi ở Visayas, Philippines. Số người chết đã lên tới 46, bao gồm 6 thành viên tổ lái trực thăng quân sự gặp nạn.
Mang theo sức gió gần 120 km/h và mưa lớn kéo dài, bão Kalmaegi tràn vào miền Đông Philippines, gây mưa lớn, gió giật dữ dội và thiệt hại nghiêm trọng về nhà cửa, hạ tầng.
Tòa tháp có từ thời trung cổ Torre dei Conti nằm ở thành phố Rome (Italy) vừa bị đổ sập một phần trong lúc hoạt động trùng tu đang diễn ra. Theo thông tin ban đầu, vụ việc khiến một công nhân thiệt mạng và 3 công nhân khác bị thương.
Kai Trump, cháu gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đang gây chú ý với cuộc sống nhiều màu sắc chia sẻ công khai trên mạng xã hội.
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton vừa xuất hiện tại giải chạy marathon tổ chức ở thành phố New York (Mỹ) với vết thương bí ẩn trên mũi.
Dịp lễ Halloween năm nay, phó tướng của ông Trump - Phó tổng thống Mỹ JD Vance - gây sốt mạng xã hội với màn hóa trang thành chính mình. Ông Vance đội tóc giả, tự hóa trang thành hình ảnh châm biếm "JD béo tóc xoăn" mà một số cư dân mạng từng sử dụng.
Ngày 1/11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bàn cờ vây làm từ gỗ quý, nhân dịp ông Tập có chuyến thăm cấp nhà nước tại Hàn Quốc sau 11 năm.