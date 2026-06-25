'Hủy ngang' cuốc xe đêm, khách hành xử khiến tài xế taxi bất ngờ
Bị khách hủy chuyến lúc rạng sáng sau khi đã đến điểm đón, nam tài xế công nghệ TP.HCM bất ngờ trước cách ứng xử văn minh và lời xin lỗi chân thành của vị khách.
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Bị khách hủy chuyến lúc rạng sáng sau khi đã đến điểm đón, nam tài xế công nghệ TP.HCM bất ngờ trước cách ứng xử văn minh và lời xin lỗi chân thành của vị khách.
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