Mỹ công bố video không kích xe cộ và drone Iran

20 giờ trước 17:41 23/3/2026 Thế giới 12.5K

Hình ảnh do Mỹ công bố cuối tuần cho thấy các cuộc không kích nhằm vào drone và phương tiện của Iran, nhấn mạnh khả năng tấn công chính xác và quyết tâm quân sự giữa căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.

Iran phóng tên lửa về căn cứ Diego Garcia của Mỹ

11:04 21/3/2026 11:04 21/3/2026 Thế giới 36.0K

Nguồn tin Mỹ cho biết Iran đã khai hỏa hai tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm vào căn cứ Diego Garcia, song không gây thiệt hại. Theo thông tin từ phía Mỹ, một quả gặp sự cố, quả còn lại bị đánh chặn nhưng kết quả chưa được xác nhận.

Iran liên tục phóng tên lửa vào Israel

11:35 20/3/2026 11:35 20/3/2026 Thế giới 21.9K

Cả Israel và Iran đều tuyên bố thực hiện các đợt tấn công mới nhằm vào lãnh thổ của nhau trong ngày 20/3. Trong khi tiếng nổ liên tục vang lên ở Tehran - thủ đô của Iran, miền bBIsrael cũng rung chuyển và đảo lộn.

Iran công bố video bắn trúng tiêm kích F-35 của Mỹ

09:24 20/3/2026 09:24 20/3/2026 Thế giới 26.1K

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định đã bắn trúng tiêm kích F-35 Lightning II của Mỹ bằng hỏa lực phòng không. Lực lượng này vừa công bố đoạn video ghi lại thời điểm tiêm kích bị đánh trúng.

Nhà máy lọc dầu của Israel trúng tên lửa Iran

09:05 20/3/2026 09:05 20/3/2026 Thế giới 16.8K

Tên lửa của Iran đã đánh trúng tổ hợp nhà máy lọc dầu Bazan tại Haifa (Israel) trong ngày 19/3. Đội cứu hộ được điều động tới hiện trường để xử lý hậu quả. Video được CNN xác thực cho thấy sau khi tình hình được kiểm soát, khói vẫn bốc lên từ nhà máy.

Người mẹ ở Tehran liên tục hỏi “con tôi còn sống không”

16:47 19/3/2026 16:47 19/3/2026 Thế giới 8.4K

Đoạn video do Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran đăng tải trên nền tảng X vào cuối ngày 18/3 phần nào cho thấy tình cảnh của dân thường tại Iran tại thời điểm này. Khi những cuộc không kích vẫn tiếp tục dội xuống bất kể ngày đêm, nhiều dân thường đang rơi vào cảnh đảo lộn cuộc sống, thậm chí là chứng kiến bi kịch có thể ập đến với gia đình bất cứ lúc nào.

Cháy ngùn ngụt tại mỏ khí South Pars của Iran

12:20 19/3/2026 12:20 19/3/2026 Thế giới 19.8K

Truyền thông Iran xác nhận Israel đã không kích mỏ khí đốt chiến lược South Pars vào ngày 18/3. Việc các cơ sở hạ tầng năng lượng liên tục bị nhắm mục tiêu trong những ngày gần đây cho thấy một giai đoạn xung đột mới. Các đòn tấn công này trực tiếp đe dọa sự ổn định của hệ thống năng lượng quốc gia Iran vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm.

Iran phóng tên lửa báo thù dữ dội, Israel liên tục hứng đòn

12:54 18/3/2026 12:54 18/3/2026 Thế giới 41.8K

Video do hãng thông tấn Tasnim của Iran đăng tải, ghi lại cảnh các tên lửa phóng về phía Tel Aviv (Israel) “để trả đũa” vụ sát hại lãnh đạo an ninh quốc gia Ali Larijani. Đại tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, tuyên bố "ông Trump hãy chờ đợi những bất ngờ từ chúng tôi”.

Khói lửa bốc lên từ khách sạn Al‑Rasheed

10:56 17/3/2026 10:56 17/3/2026 Thế giới 17.5K

Video được xác thực bởi CNN cho thấy khói và lửa bốc lên từ khách sạn Al‑Rasheed tại Baghdad, Iraq. Cùng thời điểm, Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad cũng bị tấn công. Ở miền Nam Iraq, mỏ dầu Majnoon bị nhắm đến.

Đám cháy tại mỏ khai thác khí đốt Shah của UAE

10:55 17/3/2026 10:55 17/3/2026 Thế giới 13.5K

Giới chức Abu Dhabi (UAE) đã đình chỉ hoạt động tại mỏ khí đốt Shah sau một vụ tấn công bằng UAV gây cháy tại đây. Tại thành phố Fujairah (UAE), đám cháy bùng phát tại Khu công nghiệp dầu mỏ Fujairah cũng vì UAV.

Tên lửa Israel tấn công thành phố Isfahan của Iran

16:20 15/3/2026 16:20 15/3/2026 Thế giới 8.4K

CNN xác thực video cho thấy có khói lớn bốc lên tại thành phố Isfahan thuộc miền Trung Iran. Truyền thông nhà nước Iran ngày 15/3 cho biết “một số địa điểm tại Isfahan đã bị tên lửa tấn công” từ máy bay chiến đấu của Mỹ và Israel.

