1 giờ trước
07:22 18/4/2026
Thế giới
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 16/4 theo giờ Mỹ rằng lực lượng Mỹ sẵn sàng tấn công Iran nếu có lệnh. Ngoài ra, lệnh phong tỏa do Mỹ áp dụng đối với các cảng của Iran chỉ là một ví dụ "lịch sự" cho Iran thấy tiềm năng quân sự của Mỹ.
2 giờ trước
06:49 18/4/2026
Thế giới
Trong ngày 17/4 theo giờ địa phương, Ngoại trưởng Iran tuyên bố eo biển Hormuz mở hoàn toàn trong quãng thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, do Israel và Lebanon cũng đã đạt được thỏa thuân ngừng bắn. Dù vậy, các công ty hàng hải vẫn rất thận trọng bởi Hải quân Mỹ cảnh báo eo biển Hormuz có thủy lôi.
1 giờ trước
07:21 18/4/2026
Thế giới
Hoạt động ăn mừng đã diễn ra trên đường phố Lebanon sau khi chính quyền Lebanon và Israel thống nhất về thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày. Dù vậy, ở cả hai nước, một bộ người dân vẫn cảm thấy lo lắng về sự mong manh của lệnh ngừng bắn.
09:09 16/4/2026
Thế giới
Phái đoàn cấp cao của Pakistan đã tới Iran để tiến hành các cuộc thảo luận nhằm sắp xếp vòng đàm phán mới giữa Iran và Mỹ. Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, Asim Munir, dẫn đầu phái đoàn tới Tehran vào chiều 15/4, theo truyền thông nhà nước Iran, ông Munir mang theo thông điệp mới từ Mỹ.
10:07 16/4/2026
Thế giới
Một vụ xả súng thảm khốc vừa xảy ra tại trường học ở Kahramanmaras khiến 8 học sinh và một giáo viên thiệt mạng. Thủ phạm được xác định là một nam sinh 14 tuổi. Đây là vụ tấn công học đường thứ hai trong vòng vài ngày qua, sau vụ nổ súng tại Siverek khiến 16 người bị thương, gây rúng động dư luận và đẩy mức độ báo động an ninh lên cao.
10:20 16/4/2026
Thế giới
Israel tiếp tục không kích vào miền Nam Lebanon ngay trong quá trình đàm phán giữa hai bên đang diễn ra tại Mỹ. Hoạt động không kích vẫn tiếp diễn sau khi đàm phán kết thúc. Trong khi thủ đô Beirrut và các vùng lân cận không bị tấn công trong những ngày gần đây, một phần vì sức ép của Mỹ đối với Israel, các khu vực ở miền Nam Lebanon vẫn hứng chịu bom đạn.
10:21 16/4/2026
Thế giới
Theo New York Times, Mỹ vẫn tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz trong ngày 15/4, quá trình phong tỏa đã kéo dài hơn 48 giờ. Theo dữ liệu của các chuyên trang hàng hải, không có dấu hiệu tàu thuyền liên quan tới Iran ra vào eo biển kể từ khi lệnh phong tỏa bắt đầu tiến hành trong ngày 13/4 theo giờ Mỹ.
15:43 15/4/2026
Thế giới
Tháng 2/2026, Lực lượng hải quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành tập trận ở eo biển Hormuz.
13:19 14/4/2026
Thế giới
Một máy bay tiếp dầu KC-135 của Mỹ xuất hiện tại Anh với hàng loạt vết vá kéo dài dọc thân, nghi do mảnh đạn từ một cuộc tấn công tên lửa trước đó. Giới phân tích cho rằng đây có thể là dấu vết hiếm hoi phản ánh mức độ rủi ro mà lực lượng Mỹ đối mặt trong xung đột với Iran.
07:26 14/4/2026
Thế giới
Phó Tổng thống JD Vance cho biết Washington đã đạt tiến triển đáng kể trong đàm phán cấp cao hiếm hoi với Tehran, song nhấn mạnh khả năng đạt thỏa thuận phụ thuộc vào Iran. Mỹ yêu cầu mở hoàn toàn eo biển Hormuz, từ bỏ tham vọng hạt nhân và hoạt động bị coi là hỗ trợ khủng bố để đổi lấy bình thường hóa kinh tế.