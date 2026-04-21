Ông Trump cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

22 giờ trước 10:56 20/4/2026 Thế giới 3.6K

Ngày 19/4, Tổng thống Trump cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, khi lực lượng Iran nã súng vào tàu di chuyển gần eo biển Hormuz. Ông Trump đe dọa sẽ tấn công hạ tầng trọng yếu của Iran từ phi Tehran chấp nhận các thỏa thuận do Mỹ đưa ra.

Video Iran ra lệnh tàu Ấn Độ hủy hành trình qua eo biển Hormuz

07:40 19/4/2026 07:40 19/4/2026 Thế giới 3.7K

Đoạn video ghi lại thời điểm lực lượng quân sự Iran phát tín hiệu buộc một tàu treo cờ Ấn Độ phải hủy bỏ hành trình khi đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tehran tuyên bố đóng cửa trở lại tuyến hàng hải chiến lược, với lý do đáp trả việc Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng của Iran.

Tàu chở dầu quay đầu hàng loạt tại eo biển Hormuz

07:40 19/4/2026 07:40 19/4/2026 Thế giới 4.1K

Dữ liệu hàng hải cho thấy nhiều tàu dầu, LNG tiến sát eo Hormuz rồi đồng loạt quay đầu khi Iran tái áp đặt kiểm soát quân sự, tuyên bố đóng tuyến để đáp trả phong tỏa của Mỹ, khiến dòng chảy năng lượng toàn cầu thêm rủi ro.

Cận cảnh lực lượng Mỹ phong tỏa các cảng của Iran

09:34 18/4/2026 09:34 18/4/2026 Thế giới 20.5K

Ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đăng video cận cảnh quá trình lực lượng Mỹ thực thi lệnh phong tỏa hải quân đối với các tàu tìm cách ra vào cảng của Iran. Đến nay, lực lượng Mỹ đã yêu cầu 21 tàu quay đầu trở lại các cảng của Iran. Các tàu này đều hợp tác theo yêu cầu của lực lượng Mỹ.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ: 'Sẵn sàng tấn công Iran nếu có lệnh'

07:22 18/4/2026 07:22 18/4/2026 Thế giới 1.6K

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 16/4 theo giờ Mỹ rằng lực lượng Mỹ sẵn sàng tấn công Iran nếu có lệnh. Ngoài ra, lệnh phong tỏa do Mỹ áp dụng đối với các cảng của Iran chỉ là một ví dụ "lịch sự" cho Iran thấy tiềm năng quân sự của Mỹ.

Eo biển Hormuz mở hoàn toàn, ông Trump nói chiến sự sớm kết thúc

06:49 18/4/2026 06:49 18/4/2026 Thế giới 8.5K

Trong ngày 17/4 theo giờ địa phương, Ngoại trưởng Iran tuyên bố eo biển Hormuz mở hoàn toàn trong quãng thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, do Israel và Lebanon cũng đã đạt được thỏa thuân ngừng bắn. Dù vậy, các công ty hàng hải vẫn rất thận trọng bởi Hải quân Mỹ cảnh báo eo biển Hormuz có thủy lôi.

Ông Trump: 'NATO hoàn toàn vô dụng'

06:49 18/4/2026 06:49 18/4/2026 Thế giới 3.0K

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự sự kiện của tổ chức Turning Point USA tại bang Arizona (Mỹ) ngày 17/4. Trong bài phát biểu tại sự kiện, ông Trump đã đề cập tới NATO và nói rằng "NATO hoàn toàn vô dụng" khi không tham gia chiến dịch phong tỏa tại các cảng Iran.

Mỹ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz trong hơn 48 giờ qua

10:21 16/4/2026 10:21 16/4/2026 Thế giới 11.9K

Theo New York Times, Mỹ vẫn tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz trong ngày 15/4, quá trình phong tỏa đã kéo dài hơn 48 giờ. Theo dữ liệu của các chuyên trang hàng hải, không có dấu hiệu tàu thuyền liên quan tới Iran ra vào eo biển kể từ khi lệnh phong tỏa bắt đầu tiến hành trong ngày 13/4 theo giờ Mỹ.

Israel tiếp tục không kích Lebanon bất chấp các cuộc đàm phán

10:20 16/4/2026 10:20 16/4/2026 Thế giới 3.0K

Israel tiếp tục không kích vào miền Nam Lebanon ngay trong quá trình đàm phán giữa hai bên đang diễn ra tại Mỹ. Hoạt động không kích vẫn tiếp diễn sau khi đàm phán kết thúc. Trong khi thủ đô Beirrut và các vùng lân cận không bị tấn công trong những ngày gần đây, một phần vì sức ép của Mỹ đối với Israel, các khu vực ở miền Nam Lebanon vẫn hứng chịu bom đạn.

Liên tiếp xả súng trường học ở Thổ Nhĩ Kỳ, 9 người tử vong

10:07 16/4/2026 10:07 16/4/2026 Thế giới

Một vụ xả súng thảm khốc vừa xảy ra tại trường học ở Kahramanmaras khiến 8 học sinh và một giáo viên thiệt mạng. Thủ phạm được xác định là một nam sinh 14 tuổi. Đây là vụ tấn công học đường thứ hai trong vòng vài ngày qua, sau vụ nổ súng tại Siverek khiến 16 người bị thương, gây rúng động dư luận và đẩy mức độ báo động an ninh lên cao.

Chỉ huy quân đội Pakistan tới Tehran thúc đẩy đàm phán Mỹ - Iran

09:09 16/4/2026 09:09 16/4/2026 Thế giới 7.7K

Phái đoàn cấp cao của Pakistan đã tới Iran để tiến hành các cuộc thảo luận nhằm sắp xếp vòng đàm phán mới giữa Iran và Mỹ. Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, Asim Munir, dẫn đầu phái đoàn tới Tehran vào chiều 15/4, theo truyền thông nhà nước Iran, ông Munir mang theo thông điệp mới từ Mỹ.

Máy bay tiếp dầu Mỹ 'thủng vá' bất thường, lộ dấu vết chiến sự

13:19 14/4/2026 13:19 14/4/2026 Thế giới 6.2K

Một máy bay tiếp dầu KC-135 của Mỹ xuất hiện tại Anh với hàng loạt vết vá kéo dài dọc thân, nghi do mảnh đạn từ một cuộc tấn công tên lửa trước đó. Giới phân tích cho rằng đây có thể là dấu vết hiếm hoi phản ánh mức độ rủi ro mà lực lượng Mỹ đối mặt trong xung đột với Iran.

Phó TT Mỹ JD Vance: Đàm phán có tiến triển, 'bóng đang ở phía Iran'

07:26 14/4/2026 07:26 14/4/2026 Thế giới 4.2K

Phó Tổng thống JD Vance cho biết Washington đã đạt tiến triển đáng kể trong đàm phán cấp cao hiếm hoi với Tehran, song nhấn mạnh khả năng đạt thỏa thuận phụ thuộc vào Iran. Mỹ yêu cầu mở hoàn toàn eo biển Hormuz, từ bỏ tham vọng hạt nhân và hoạt động bị coi là hỗ trợ khủng bố để đổi lấy bình thường hóa kinh tế.

Gần 50 ngày chiến sự Iran, hậu quả vượt xa dự tính

19:30 13/4/2026 19:30 13/4/2026 Thế giới 20.1K

Sau gần 50 ngày chiến sự quanh Iran, hàng nghìn cuộc tấn công đã lan rộng vượt biên giới, phá hủy từ căn cứ quân sự, hạ tầng năng lượng đến khu dân cư, khiến hàng chục nghìn người thương vong và đẩy cả khu vực vào khủng hoảng an ninh - năng lượng chưa từng có tiền lệ.

Ông Trump tuyên bố phong tỏa Hormuz, siết nguồn dầu Iran

08:59 13/4/2026 08:59 13/4/2026 Thế giới 8.2K

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ triển khai phong tỏa hải quân từ 10h ngày 13/4, coi đây là bước đi tiếp theo nhằm siết chặt hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran. "Các quốc gia khác cũng đang phối hợp để Iran không thể bán dầu", ông Trump tuyên bố tại căn cứ Andrew.

Ông Trump đi xem đấu võ khi đoàn Mỹ đàm phán với Iran

09:44 12/4/2026 09:44 12/4/2026 Thế giới 19.6K

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự một sự kiện võ thuật tại Florida trong lúc các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran kéo dài hơn 21 giờ tại Pakistan. Dưới khán đài, Ngoại trưởng Marco Rubio được nhìn thấy ghé sát và thì thầm với ông Trump.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dẫn đầu phái đoàn đến Islamabad

14:37 11/4/2026 14:37 11/4/2026 Thế giới 23.6K

Ông JD Vance dẫn đầu phái đoàn của Mỹ đến Islamabad (Pakistan) để chuẩn bị hòa đàm với Iran. Phía Iran có mặt tại Islamabad đêm qua và đã có một số hoạt động ngoại giao bên lề tại Islamabad. Phái đoàn Mỹ hạ cánh trong khung giờ trưa nay. Cả hai bên đều thể hiện thái độ vui vẻ, thiện chí khi xuất hiện tại sân bay và nhận sự đón tiếp đầy thịnh tình từ nước chủ nhà.

Tiêm kích gầm rú trên bầu trời Islamabad

06:46 11/4/2026 06:46 11/4/2026 Thế giới 40.7K

Theo phóng viên của CNN tại Islamabad, bầu trời đêm ở thủ đô Pakistan vang dội tiếng động cơ tiêm kích trong lúc quan chức Pakistan chờ đón phái đoàn Iran. Không có thông tin chính thức về sự xuất hiện của các tiêm kích, dù vậy, có khả năng tiếng tiêm kích gầm rú trên bầu trời là màn hộ tống nghi thức do quân đội Pakistan thực hiện.

Israel không kích 100 mục tiêu tại Lebanon trong 10 phút

06:46 11/4/2026 06:46 11/4/2026 Thế giới 13.6K

Sau khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã có hiệu lực, Israel vẫn tiến hành không kích dữ dội vào Lebanon. Đặc biệt trong ngày 8/4 theo giờ địa phương, Isreal tiến hành đợt tấn công lớn nhất vào Lebanon tính từ đầu chiến sự. Trong vòng 10 phút, Không quân Israel tiến hành tấn công 100 mục tiêu khiến ít nhất 182 người thiệt mạng.

Phái đoàn Iran tới Islamabad dự đàm phán hòa bình với Mỹ

06:29 11/4/2026 06:29 11/4/2026 Thế giới 10.1K

Sáng ngày 11/4 theo giờ địa phương, phái đoàn ngoại giao của Iran đã có mặt tại Islamabad (Pakistan) để chuẩn bị cho hoạt động đàm phán với Mỹ diễn ra vào cuối tuần này. Tiếp đón đoàn tại sân bay là lãnh đạo Bộ Ngoại giao Pakistan và một số quan chức cấp cao khác của nước chủ nhà.

Israel thực hiện đợt không kích lớn nhất vào Lebanon

16:05 9/4/2026 16:05 9/4/2026 Thế giới 20.8K

Ngày 8/4, Israel tuyên bố thực hiện đợt không kích lớn nhất vào Lebanon trong những ngày gần đây, nhằm tiêu diệt lực lượng Hezbollah. Israel tuyên bố nhắm mục tiêu hơn 100 cơ sở liên quan tới Hezbollah chỉ trong vòng 10 phút tiến hành không kích trong ngày 8/4.

