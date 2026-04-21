07:26 21/4/2026
Hãng tin Tasnim dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết, trong khoảng thời gian trên, chỉ duy nhất một tàu chở dầu mang tên Nero rời vịnh Ba Tư qua eo Hormuz, trong khi hai tàu khác di chuyển theo chiều ngược lại, đi vào khu vực.
22:14 20/4/2026
Ngày 20/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran hiện chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán thứ hai với Mỹ, đồng thời cáo buộc Washington “không nghiêm túc” trong tiến trình ngoại giao khi gây hấn và vi phạm lệnh ngừng bắn. Iran tuyên bố giữ lập trường “thực tế” dựa trên kinh nghiệm làm việc với Mỹ, đồng thời sẵn sàng đáp trả “bằng toàn bộ sức mạnh và sự kiên quyết”.
16:12 20/4/2026
Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ rời tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli bằng trực thăng, bay qua biển Ả Rập để tiếp cận tàu Touska của Iran. Lính Mỹ đu dây đổ bộ xuống tàu vào ngày 19/4, sau khi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance vô hiệu hóa hệ thống động lực của tàu Touska. Tàu Touska đã không tuân thủ các cảnh báo từ lực lượng Mỹ trong suốt 6 giờ.
20:31 20/4/2026
Một trận động đất mạnh 7,5 độ xảy ra ngoài khơi miền Bắc Nhật Bản trong chiều 20/4, theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), kéo theo cảnh báo sóng thần với độ cao có thể lên tới 3 m. Trận động đất xảy ra lúc 16h53 (giờ địa phương), tại vùng biển Thái Bình Dương ngoài khơi tỉnh Iwate. Dư chấn đủ mạnh để làm rung chuyển các tòa nhà lớn tại Tokyo, cách tâm chấn hàng trăm km.
14:43 20/4/2026
Ngày 19/4, người dân Tehran xuống đường diễu hành thể hiện sự ủng hộ dành cho chính phủ, đồng thời phản đối các cuộc không kích của Mỹ và Israel khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Nhiều người tham gia biểu tình cũng thể hiện thái độ phản đối việc nối lại các nỗ lực ngoại giao.
15:13 19/4/2026
Ngày 19/4, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei phát cảnh báo “thất bại cay đắng mới” với Mỹ và Israel khi căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz, nơi ít nhất hai tàu thương mại báo cáo bị nổ súng.
06:54 20/4/2026
Ngày 19/4, Iran công bố video tướng Majid Mousavi đang thị sát hoạt động tại các hầm ngầm chứa tên lửa và UAV tự sát tầm xa. Cùng với đó là hình ảnh các bệ phóng tên lửa đạn đạo xếp trong hầm, triển khai trên mặt đất và khai hỏa.
07:17 20/4/2026
Cảnh sát bang Louisiana mất nhiều giờ xử lý hiện trường vụ xả súng khiến 8 trẻ em thiệt mạng, ít nhất 10 người bị bắn. Nghi phạm được cho là người thân, đã cướp xe bỏ trốn trước khi bị bắn chết.
Mỹ công bố video cho thấy một tàu khu trục tên lửa của Hải quân Mỹ, được cho là tàu USS Spruance (DDG 111), nổ súng vào tàu chở hàng M/V Touska của Iran khi tàu này cố gắng vượt qua vòng phong tỏa mà Washington đang duy trì xung quanh các cảng của Iran.
10:49 20/4/2026
Ngày 20/4, Iran bác bỏ việc tham gia vòng đàm phán hòa bình thứ hai với Mỹ, viện dẫn các yêu sách từ phía Washington và lệnh phong tỏa hàng hải đang áp đặt lên các cảng của nước này. Trước đó, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ tái khởi động các cuộc tấn công quân sự trừ khi Iran chấp nhận toàn bộ các điều khoản do phía Mỹ đưa ra.