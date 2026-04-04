Ông Trump đã đăng tải một đoạn video ghi lại loạt vụ nổ lớn ngay sau khi xuất hiện thông tin về đợt tấn công mới nhằm vào Iran. Đoạn clip cho thấy nhiều quả cầu lửa và cột khói bốc lên dữ dội, thắp sáng bầu trời đêm tại một khu vực đồi núi. Tuy ông Trump không nêu rõ thời gian và địa điểm cụ thể của các vụ nổ, RT cho là các cuộc không kích tại Isfahan.