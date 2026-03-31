09:13 31/3/2026
Ông Trump đã đăng tải một đoạn video ghi lại loạt vụ nổ lớn ngay sau khi xuất hiện thông tin về đợt tấn công mới nhằm vào Iran. Đoạn clip cho thấy nhiều quả cầu lửa và cột khói bốc lên dữ dội, thắp sáng bầu trời đêm tại một khu vực đồi núi. Tuy ông Trump không nêu rõ thời gian và địa điểm cụ thể của các vụ nổ, RT cho là các cuộc không kích tại Isfahan.
08:39 31/3/2026
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã công bố video ghi lại các đợt không kích nhằm vào mục tiêu được cho là các tàu chiến và máy bay tại Iran, đồng thời xác nhận tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli cùng mang theo khoảng 2.200 lính thủy đánh bộ đã có mặt tại Ấn Độ Dương.
05:51 30/3/2026
Một tên lửa được cho là phóng từ Iran đã đánh trúng một nhà máy hóa chất tại miền Nam Israel, cách thành phố Beersheba khoảng 9 km. Giới chức lập tức phát đi cảnh báo yêu cầu người dân khu vực lân cận ở yên trong nhà, do lo ngại nguy cơ rò rỉ các chất độc hại.
18:30 30/3/2026
Ngày 30/3, khói đen dày đặc bốc lên từ khu phức hợp nhà máy lọc dầu Bazan nằm ở thành phố Haifa (Israel). Theo điều tra ban đầu, mảnh vỡ sau vụ đánh chặn tên lửa thành công rơi xuống bồn chứa nhiên liệu, gây ra vụ cháy. Mái của một tòa nhà trong khu phức hợp cũng bốc cháy vì mảnh vỡ. Vụ cháy đã được lực lượng cứu hộ kiểm soát thành công và không gây ra thương vong.
08:51 29/3/2026
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 28/3 đã công bố một đoạn video được cho là ghi lại các cuộc tấn công của quân đội Mỹ nhằm vào các tàu hải quân Iran kèm tuyên bố: “Trong nhiều thập kỷ, các tàu Iran đã đe dọa và quấy rối hoạt động vận tải toàn cầu tại khu vực, nhưng điều đó giờ đã chấm dứt”.
11:01 28/3/2026
Một nhân viên cứu hộ Iran đã phải thực hiện nhiệm vụ đau đớn khi đi tìm thi thể của chính người thân trong gia đình mình dưới đống đổ nát. Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran ước tính ít nhất 1.900 người đã thiệt mạng và 20.000 người bị thương tại Iran kể từ khi chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel nhằm vào nước này bắt đầu gần bốn tuần trước.
07:13 28/3/2026
Vài phút sau khi quân đội Israel cảnh báo phát hiện tên lửa Iran bay tới, nhóm phóng viên CNN đã chứng kiến bom chùm phát nổ trên bầu trời Tel Aviv (Israel) ở thời điểm ngay trước nửa đêm 27/3 theo giờ địa phương.
14:06 27/3/2026
Tại khu vực miền Tây Iran, các đòn tấn công tập trung vào những cơ sở liên quan mà Israel gọi là “mạng lưới hỏa lực” của Iran, bao gồm các bệ phóng và kho lưu trữ tên lửa. Theo phía Israel, những mục tiêu này được đánh giá là “mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia”, do có khả năng phục vụ các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ nước này.
06:41 27/3/2026
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hội giào (IRGC) công bố video phóng tên lửa giữa lúc ông Trump gây sức ép buộc Tehran “nghiêm túc” với kế hoạch ngừng bắn.
06:23 27/3/2026
Video lan truyền cho thấy khói bốc lên tại Kharv (Iran) sau nghi vấn trúng đạn. Trong khi đó, đề xuất 15 điểm của Mỹ qua Pakistan vấp phản ứng cứng rắn từ Tehran, khi Iran đòi đảm bảo an ninh, bồi thường và quyền kiểm soát eo Hormuz.