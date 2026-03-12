Chủ quán ăn ở Bắc Ninh ngỡ ngàng khi thấy một người đàn ông bất ngờ lấy chiếc xe máy cắm sẵn chìa trước cửa rồi phóng đi. Sau đó chị mới biết xe được công an mượn để truy đuổi tội phạm.