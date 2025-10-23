21:33 20/10/2025
Thể thao
Ở những phút cuối trận làm khách trước Thể Công Viettel tại vòng 7 V.League 2025/26 tối 20/10 trên sân Hàng Đẫy, các cầu thủ Đà Nẵng chuyền tay nhau một mẩu giấy nhỏ được cho là ghi chỉ đạo chiến thuật từ ban huấn luyện.
Đêm 19/10, MU xuất sắc đả bại Liverpool 2-1 ngay tại Anfield thuộc vòng 8 Premier League 2025/26.
Đêm 19/10, các cầu thủ MU thể hiện sự phân khích sau khi thắng Liverpool 2-1 ngay tại Anfield thuộc vòng 8 Premier League.
Harry Maguire ghi bàn quyết định giúp MU chấm dứt chuỗi 9 năm không thắng trên sân nhà của Liverpool vào rạng sáng 20/10.
Sáng 19/10, đoạn clip Joao Felix đá ra ngoài sau pha dứt điểm của Cristiano Ronaldo nhanh chóng cán mốc 1 triệu view trên mạng xã hội X.
Sáng 19/10, Memphis Depay có tình huống đáp trả đối thủ gây sốt trong chiến thắng 1-0 của Corinthians trước Atletico Mineiro ở vòng 29 giải VĐQG Brazil.
Thủ thành Đặng Văn Lâm tỏ ra sốt ruột trong trận gặp CLB Hà Nội tối 18/10.
HLV Harry Kewell có cuộc trò chuyện ngắn với Đỗ Hoàng Hên trước trận đấu giữa Hà Nội với Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy tối 18/10. Chiến lược gia 46 tuổi động viên cậu học trò trong lần đầu ra mắt với tư cách nội binh.
Chủ tịch Nguyễn Ngọc Mỹ Anh rạng rỡ xuất hiện trên khán đài sân Hàng Đẫy tối 18/10 để cổ vũ cho Ninh Bình trong chuyến làm khách trước Hà Nội ở vòng 7 V.League 2025/26.
Khoảnh khắc Senne Lammens tập luyện trước khi MU làm khách trên sân Anfield ở vòng 8 Premier League tối 19/10 gây bão trên mạng xã hội X.