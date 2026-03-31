1 giờ trước
17:35 31/3/2026
Iran tuyên bố vừa ra đòn tấn công có tính hủy diệt đối với một tàu chở dầu cố gắng đi qua eo biển Hormuz mà không thực hiện việc phối hợp với phía Iran theo yêu cầu của lực lượng chức năng phía Iran.
1 giờ trước
17:35 31/3/2026
Video được CNN xác thực cho thấy nhiều ôtô đã bốc cháy sau khi bị trúng các mảnh vỡ tên lửa, sự việc xảy ra ở khu vực miền Trung Israel.
6 giờ trước
12:46 31/3/2026
Hàng nghìn lính thủy đánh bộ Mỹ đã được triển khai tới Trung Đông, khi Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến 31 có mặt tại khu vực. Các đơn vị viễn chinh của Thủy quân Lục chiến Mỹ là lực lượng phản ứng nhanh, được huấn luyện để triển khai linh hoạt nhiều loại nhiệm vụ, từ tấn công đổ bộ, sơ tán khẩn cấp đến tác chiến cường độ cao, với đầy đủ trang bị và hỏa lực đi kèm.
10 giờ trước
09:13 31/3/2026
Ông Trump đã đăng tải một đoạn video ghi lại loạt vụ nổ lớn ngay sau khi xuất hiện thông tin về đợt tấn công mới nhằm vào Iran. Đoạn clip cho thấy nhiều quả cầu lửa và cột khói bốc lên dữ dội, thắp sáng bầu trời đêm tại một khu vực đồi núi. Tuy ông Trump không nêu rõ thời gian và địa điểm cụ thể của các vụ nổ, RT cho là các cuộc không kích tại Isfahan.
10 giờ trước
08:39 31/3/2026
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã công bố video ghi lại các đợt không kích nhằm vào mục tiêu được cho là các tàu chiến và máy bay tại Iran, đồng thời xác nhận tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli cùng mang theo khoảng 2.200 lính thủy đánh bộ đã có mặt tại Ấn Độ Dương.
05:51 30/3/2026
05:51 30/3/2026
Một tên lửa được cho là phóng từ Iran đã đánh trúng một nhà máy hóa chất tại miền Nam Israel, cách thành phố Beersheba khoảng 9 km. Giới chức lập tức phát đi cảnh báo yêu cầu người dân khu vực lân cận ở yên trong nhà, do lo ngại nguy cơ rò rỉ các chất độc hại.
18:30 30/3/2026
18:30 30/3/2026
Ngày 30/3, khói đen dày đặc bốc lên từ khu phức hợp nhà máy lọc dầu Bazan nằm ở thành phố Haifa (Israel). Theo điều tra ban đầu, mảnh vỡ sau vụ đánh chặn tên lửa thành công rơi xuống bồn chứa nhiên liệu, gây ra vụ cháy. Mái của một tòa nhà trong khu phức hợp cũng bốc cháy vì mảnh vỡ. Vụ cháy đã được lực lượng cứu hộ kiểm soát thành công và không gây ra thương vong.
08:51 29/3/2026
08:51 29/3/2026
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 28/3 đã công bố một đoạn video được cho là ghi lại các cuộc tấn công của quân đội Mỹ nhằm vào các tàu hải quân Iran kèm tuyên bố: “Trong nhiều thập kỷ, các tàu Iran đã đe dọa và quấy rối hoạt động vận tải toàn cầu tại khu vực, nhưng điều đó giờ đã chấm dứt”.
11:01 28/3/2026
11:01 28/3/2026
Một nhân viên cứu hộ Iran đã phải thực hiện nhiệm vụ đau đớn khi đi tìm thi thể của chính người thân trong gia đình mình dưới đống đổ nát. Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran ước tính ít nhất 1.900 người đã thiệt mạng và 20.000 người bị thương tại Iran kể từ khi chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel nhằm vào nước này bắt đầu gần bốn tuần trước.
07:13 28/3/2026
07:13 28/3/2026
Vài phút sau khi quân đội Israel cảnh báo phát hiện tên lửa Iran bay tới, nhóm phóng viên CNN đã chứng kiến bom chùm phát nổ trên bầu trời Tel Aviv (Israel) ở thời điểm ngay trước nửa đêm 27/3 theo giờ địa phương.