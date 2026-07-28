Doanh số lao dốc tại Trung Quốc cùng những khó khăn trong quá trình chuyển đổi sang xe điện buộc Porsche phải triển khai kế hoạch cắt giảm khoảng 20% lực lượng lao động.

Porsche sẽ cắt giảm khoảng 9.000 việc làm đến năm 2035, tương đương gần 20% lực lượng lao động hiện nay, trong bối cảnh hãng xe của Đức đối mặt với chiến lược xe điện gặp nhiều trở ngại và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các nhà sản xuất Trung Quốc khiến doanh số lao dốc.

Porsche sẽ cắt giảm khoảng 9.000 việc làm đến năm 2035

Kế hoạch mới được công bố sau nhiều tháng đàm phán giữa ban lãnh đạo Porsche và đại diện người lao động. Theo thỏa thuận được công bố, hai bên đã thống nhất cắt giảm thêm 5.000 vị trí việc làm thông qua các biện pháp như không tuyển thay thế khi nhân viên nghỉ việc tự nhiên và các chương trình nghỉ việc tự nguyện, qua đó tránh phải thực hiện các đợt sa thải bắt buộc.

Trước chiến lược xe điện gặp nhiều trở ngại và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các nhà sản xuất Trung Quốc khi doanh số lao dốc, Porsche đã quyết định cắt giảm lên đến 20% lực lượng lao động trên toàn cầu.

Đây là bước đi tiếp theo sau gói cắt giảm 3.900 việc làm đã được thống nhất vào tháng 2/2025. Ngoài ra, trong năm nay, CEO Michael Leiters cũng đã công bố cắt giảm thêm 500 vị trí liên quan đến việc đóng cửa một số công ty con. Tính đến cuối năm 2024, Porsche có khoảng 42.600 nhân viên trên toàn cầu.

Ông Michael Leiters được bổ nhiệm làm CEO từ đầu năm với nhiệm vụ tái cấu trúc hoạt động của Porsche sau khi doanh số tại Trung Quốc, vốn từng là một trong những thị trường sinh lời lớn nhất của hãng, sụt giảm mạnh, trong khi kế hoạch phát triển xe điện không đạt được kết quả như kỳ vọng.

Đây là biện pháp không thể tránh khỏi nhằm giảm chi phí hoạt động, bởi triển vọng thị trường Trung Quốc khó có thể sớm quay lại giai đoạn tăng trưởng mạnh như trước.

Theo ông Daniel Schwarz, chuyên gia phân tích của ngân hàng đầu tư Metzler, quy mô cắt giảm nhân sự gần tương ứng với mức suy giảm doanh số của Porsche. Ông cho rằng đây là biện pháp không thể tránh khỏi nhằm giảm chi phí hoạt động, bởi triển vọng thị trường Trung Quốc khó có thể sớm quay lại giai đoạn tăng trưởng mạnh như trước.

Không chỉ Porsche, nhiều hãng xe Đức khác như Mercedes-Benz và BMW cũng đang triển khai các chương trình cắt giảm chi phí để thích ứng với quá trình chuyển đổi sang xe điện, trong khi phải cạnh tranh quyết liệt với các thương hiệu Trung Quốc và đối mặt với tác động từ các mức thuế quan cao tại nhiều thị trường.

Porsche cam kết duy trì hoạt động các nhà máy

Bên cạnh việc tinh giản nhân sự, Porsche cũng cam kết duy trì hoạt động các nhà máy hiện có ít nhất đến hết năm 2035. Theo tuyên bố chung của công ty và hội đồng người lao động, hãng sẽ đầu tư 2,1 tỷ Euro (khoảng 2,39 tỷ USD ) vào nhà máy sản xuất chính tại Stuttgart-Zuffenhausen và trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (R&D) ở Weissach nhằm nâng cao năng lực sản xuất và đổi mới công nghệ.

Porsche cũng cam kết duy trì hoạt động các nhà máy hiện có ít nhất đến hết năm 2035 với mức đầu tư 2,39 tỷ USD vào nhà máy sản xuất chính tại Stuttgart-Zuffenhausen và trung tâm R&D ở Weissach.

Trước khi ông Michael Leiters đảm nhận vị trí CEO, Porsche do ông Oliver Blume điều hành. Hiện ông Blume vẫn giữ chức CEO Tập đoàn Volkswagen sau khi chấm dứt mô hình kiêm nhiệm lãnh đạo cả Volkswagen và Porsche, vốn từng bị nhiều nhà đầu tư phản đối.

Tại Volkswagen, ông Oliver Blume cũng đang thúc đẩy chương trình tái cấu trúc quy mô lớn với mục tiêu nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trên toàn tập đoàn lên khoảng 100.000 vị trí. Theo ông, đây là giải pháp cần thiết để Volkswagen duy trì khả năng cạnh tranh khi ngày càng nhiều thương hiệu Trung Quốc mở rộng hoạt động tại châu Âu.

Hiện tại, tập đoàn mẹ Volkswagen cũng đối mặt với yêu cầu cắt giảm mạnh lên đến 100.000 việc làm nhằm tăng tính cạnh tranh khi các thương hiệu xe Trung Quốc bắt đầu "tiến đánh" châu Âu.

Ông Blume cũng từng cảnh báo rằng sau năm 2030, có tới 4 nhà máy của tập đoàn, trong đó có một cơ sở sản xuất của thương hiệu xe sang Audi, có nguy cơ phải đóng cửa nếu điều kiện thị trường tiếp tục diễn biến bất lợi.