'Món giống Jensen' gây sốt sau chuyến dạo phố của CEO Nvidia

Sau chuyến dạo phố của CEO Nvidia Jensen Huang tại Bắc Kinh, quán mì và trà sữa Mixue nhanh chóng tung chương trình quảng bá "món giống Jensen", lượng đơn hàng tăng đột biến.

Quán mì tương đậu tung chương trình "combo check-in Jensen Huang" sau khi vị tỷ phú công nghệ ghé ăn ngày 15/5. Ảnh: Global Times.

CEO Nvidia Jensen Huang xuất hiện tại khu phố Nam La Cổ Hạng ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 15/5, thưởng thức mì tương đậu zhajiangmian và uống trà tại chuỗi Mixue. Ngay sau đó, các thương hiệu này nhanh chóng tung ra những sản phẩm quảng bá theo phong cách "cùng phiên bản với Jensen Huang", thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội và giúp doanh số tăng mạnh.

Quán mì nhanh chóng tung "combo check-in Jensen Huang" trên nền tảng Douyin. Trang bán hàng theo nhóm cho thấy suất mì tương đậu thịt heo đen mà Huang gọi đã vượt 100.000 đơn đặt hàng. Trên các nền tảng đánh giá nhà hàng Trung Quốc, nhiều khách hàng bình luận họ tìm đến quán để thử đúng món Huang từng gọi và nhận xét đồ ăn, thức uống "thực sự khá ngon".

Trong khi đó, nhân viên cửa hàng Mixue cho biết tỷ phú công nghệ đã chọn trà ô long đào giá 8 tệ. Thương hiệu ngay lập tức đăng hình quảng bá trên tài khoản Weibo chính thức, đặt ly trà cạnh chiếc áo khoác da đặc trưng của Huang cùng một card đồ họa.

Phóng viên Global Times cho biết ứng dụng đặt hàng của Mixue cũng bổ sung mục mới mang tên "Món yêu thích của sếp" ở đầu thực đơn. Danh mục này chỉ có một sản phẩm duy nhất là trà ô long đào, giá từ 7 tệ mỗi cốc.

Theo truyền thông Trung Quốc, doanh số trà ô long đào của Mixue tăng gần 140% so với ngày trước đó và hơn 90% so với cùng kỳ tuần trước. Riêng cửa hàng tại Nam La Cổ Hạng nơi Huang ghé thăm doanh số loại đồ uống này tăng hơn 90% so với giai đoạn trước. Một nhân viên tại cửa hàng Mixue ở quận Thông Châu, Bắc Kinh, cho biết lượng khách hỏi mua và đặt loại trà giống CEO Nvidia đã tăng rõ rệt trong hai ngày gần đây.

CEO Nvidia Jensen Huang uống Mixue, chụp ảnh cùng người dân địa phương ở phố cổ Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 15/5. Ảnh: QQ.

Nhiều người dùng Weibo cho rằng các doanh nghiệp Trung Quốc phản ứng rất nhanh với xu hướng. "Ngay khi mọi người thấy Jensen Huang ghé quán, các chương trình quảng bá cho sản phẩm cùng phiên bản lập tức xuất hiện, khiến ai cũng muốn thử", một tài khoản viết.

Ông Wang Peng, nghiên cứu viên tại Viện Khoa học Xã hội Bắc Kinh, nhận định việc các thương hiệu nhanh chóng tung sản phẩm "cùng phiên bản" sau chuyến ghé thăm của Jensen Huang cho thấy khả năng nắm bắt thị trường và thương mại hóa rất mạnh của doanh nghiệp Trung Quốc.

Theo ông Wang, các công ty Trung Quốc hiện rất nhạy với xu hướng tiêu dùng và sức lan tỏa trên mạng xã hội, đồng thời có khả năng chuyển sự chú ý của công chúng thành giá trị thương mại với tốc độ cao. "Khả năng phản ứng nhanh và chiến lược marketing linh hoạt cũng là một phần tạo nên sức sống của thị trường tiêu dùng Trung Quốc", ông nói.