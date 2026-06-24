Khách Việt hết cơ hội mua Toyota Camry phiên bản giá rẻ

Không chỉ loại bỏ Toyota Corolla Altis khỏi danh mục sản phẩm, Toyota Việt Nam còn rút gọn số lượng phiên bản Toyota Camry xuống chỉ còn một bản HEV.

Trên website chính thức, Toyota vừa có động thái cập nhật danh mục sản phẩm tại thị trường Việt Nam.

Sau khi cho biết sẽ dừng bán Toyota Corolla Altis, Toyota Việt Nam (TMV) vừa tiến hành gỡ mẫu sedan cỡ C này khỏi danh sách các sản phẩm đang bán cho khách Việt. Nhóm sedan của Toyota giờ chỉ còn 2 đại diện là Toyota Vios và Toyota Camry.

Đáng chú ý hơn, thông tin hiển thị trên website cho thấy Toyota Camry giờ đây cũng chỉ còn duy nhất phiên bản HEV TOP CE, hiện có giá 1,46 tỷ đồng . Trước đây, Toyota Camry được cung cấp tại Việt Nam với tổng cộng 3 phiên bản, gồm một bản thuần xăng và 2 phiên bản trang bị hệ truyền động HEV.

Trong đó, Toyota Camry bản 2.0Q thuần xăng có giá rẻ nhất 1,22 tỷ đồng . Hai phiên bản HEV của xe sau đợt điều chỉnh gần nhất có giá bán bằng nhau ở mức 1,46 tỷ đồng .

Sedan của Toyota tại Việt Nam chỉ còn 2 mẫu xe, trong đó Camry chỉ còn một phiên bản HEV.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, tư vấn bán hàng tại đại lý Toyota ở TP.HCM xác nhận Toyota Camry kinh doanh tại Việt Nam sẽ chỉ còn 2 bản HEV. Người này cũng không rõ lý do website hãng đang hiển thị duy nhất phiên bản HEV TOP CE, tuy nhiên lưu ý catalogue của Toyota Camry vẫn bao gồm 2 phiên bản TOP và MID của biến thể HEV.

Chưa rõ nguyên nhân chính xác lý giải việc Toyota rút gọn số lượng phiên bản Toyota Camry tại thị trường Việt. Tuy nhiên khi nhìn vào diễn biến doanh số giai đoạn gần đây, TMV dường như có lý do hợp lý cho động thái nói trên.

Toyota Camry kết thúc 5 tháng đầu năm nay với doanh số khiêm tốn 389 xe. Đỉnh doanh số xác lập vào tháng 3 với 152 xe bán ra, còn tháng đầu năm 2026 là kỳ báo cáo ghi nhận doanh số Camry thấp nhất ở mức 16 xe.

Cùng kỳ năm ngoái, doanh số Toyota Camry đạt 940 xe, tương đương trung bình 188 xe/tháng.

Toyota Camry cũng là trường hợp đáng chú ý trên thị trường xe hybrid Việt Nam khi doanh số các phiên bản HEV đạt 316 xe sau 5 tháng, còn phiên bản thuần xăng chỉ đóng góp 73 xe.

Toyota Camry chưa thoát đà sa sút Doanh số Toyota Camry giai đoạn đầu năm 2026 (Số liệu: VAMA) Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5

xe 16 53 152 137 31

Bất chấp kết quả kinh doanh của năm 2026 không thực sự khả quan, Toyota Camry vẫn là cái tên "gồng gánh" doanh số toàn phân khúc sedan cỡ D.

Sau khi Mazda6 và Honda Accord dừng bán, nhóm sedan cỡ D tại Việt Nam do Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) thống kê doanh số chỉ còn 2 đại diện gồm Toyota Camry và Kia K5.

Tuy nhiên, Kia K5 không còn được cập nhật số bán định kỳ, khiến doanh số Toyota Camry trở thành tham chiếu cho tình hình kinh doanh chung của toàn phân khúc sedan tiền tỷ.

Phân khúc sedan cỡ D tại Việt Nam dần "rơi rụng" đại diện. Ảnh: Thaco, HVN.

Phân khúc sedan cỡ D từng được xem là biểu tượng cho sự sang trọng và địa vị của chủ nhân, nay đang đứng trước khả năng bị khai tử tại thị trường Việt Nam.

Với việc doanh số Toyota Camry ngày càng sa sút, cộng thêm động thái loại bớt phiên bản của mẫu sedan tiền tỷ này, nhiều người có lẽ đang dần nghĩ đến viễn cảnh thị trường Việt sẽ vắng bóng sedan cỡ D của các thương hiệu truyền thống.

Bên cạnh Toyota Camry và Kia K5, khách Việt hiện có thể tham khảo vài mẫu sedan cỡ D khác của thương hiệu Trung Quốc, bao gồm MG7 và BYD Seal.