Chính phủ nhiệm kỳ mới có 6 phó thủ tướng

Trong số 6 phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới, 4 người lần đầu đảm nhiệm cương vị này, gồm các ông: Phạm Gia Túc, Phan Văn Giang, Nguyễn Văn Thắng, Lê Tiến Châu.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Thủ tướng, phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Phạm Thắng.

Sáng 8/4, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XVI, 2026-2031.

Theo đó, trong số các lãnh đạo Chính phủ, ngoài Thủ tướng Lê Minh Hưng còn có 6 phó thủ tướng, gồm các ông, bà: Phạm Gia Túc, Phan Văn Giang, Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Lê Tiến Châu.

Phó thủ tướng Phan Văn Giang kiêm giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng.

6 phó thủ tướng của nhiệm kỳ mới (từ trái sang, trên xuống) gồm các ông, bà: Phạm Gia Túc, Phan Văn Giang, Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Lê Tiến Châu.

Danh sách các bộ trưởng, trưởng ngành khác gồm:

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn

Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong.

Như vậy, bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ mới đã được hoàn thiện theo đúng cơ cấu được Quốc hội thông qua.