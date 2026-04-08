Chính phủ nhiệm kỳ mới có 6 phó thủ tướng

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Thủ tướng, phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Phạm Thắng.
Sáng 8/4, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XVI, 2026-2031.
Theo đó, trong số các lãnh đạo Chính phủ, ngoài Thủ tướng Lê Minh Hưng còn có 6 phó thủ tướng, gồm các ông, bà: Phạm Gia Túc, Phan Văn Giang, Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Lê Tiến Châu.
Phó thủ tướng Phan Văn Giang kiêm giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng.
6 phó thủ tướng của nhiệm kỳ mới (từ trái sang, trên xuống) gồm các ông, bà: Phạm Gia Túc, Phan Văn Giang, Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Lê Tiến Châu. Đồ họa: Phan Nhật.
Danh sách các bộ trưởng, trưởng ngành khác gồm:
Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung
Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình
Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng
Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn
Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng
Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan
Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn
Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong.
Như vậy, bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ mới đã được hoàn thiện theo đúng cơ cấu được Quốc hội thông qua.