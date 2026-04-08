Timeline Tiểu Sử

Tiểu sử tân Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong

  • Thứ tư, 8/4/2026 15:29 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Quốc hội sáng 8/4 đã phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XVI.

Đặng Xuân Phong

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Sinh ngày 8/7/1972 tại Xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), nay là xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV

- Đại biểu Quốc hội khóa XV

Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Cao cấp lý luận chính trị

10/1994-7/2006

Chuyên viên, cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

8/2006-5/2008

Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

6/2008-5/2010

Phó chủ tịch UBND TP Lào Cai

6/2010-10/2010

Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

11/2010-5/2014

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

6/2014-8/2015

Bí thư Huyện ủy Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

8/2015-9/2015

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

9/2015

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

10/2020

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

1/2021

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

5/2021

Đại biểu Quốc hội khóa XV

1/2025

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

7/2025

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (mới)

9/2025

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

1/2026

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

4/2026

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thanh Hà

Đặng Xuân Phong Đặng Xuân Phong Văn phòng Chính phủ Bộ trưởng Nội các Quốc hội

