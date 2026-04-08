Tiểu sử tân Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong

|
Đặng Xuân Phong
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Sinh ngày 8/7/1972 tại Xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), nay là xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV
- Đại biểu Quốc hội khóa XV
Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Cao cấp lý luận chính trị
10/1994-7/2006
Chuyên viên, cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
8/2006-5/2008
Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
6/2008-5/2010
Phó chủ tịch UBND TP Lào Cai
6/2010-10/2010
Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
11/2010-5/2014
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
6/2014-8/2015
Bí thư Huyện ủy Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
8/2015-9/2015
Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
9/2015
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
10/2020
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai
1/2021
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
5/2021
Đại biểu Quốc hội khóa XV
1/2025
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
7/2025
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (mới)
9/2025
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
1/2026
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV
4/2026
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ