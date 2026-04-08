Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Timeline Tiểu Sử

Tiểu sử ông Phạm Gia Túc, tân Phó thủ tướng

  • Thứ tư, 8/4/2026 12:32 (GMT+7)
Sáng 8/4, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XVI, 2026-2031.

Phạm Gia Túc

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng

Sinh ngày 20/5/1965 tại xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

- Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV

- Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý hành chính công; Cao cấp lý luận chính trị

Trước 2014

Phó chủ tịch Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam

2014

Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ

2017

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương

6/2020

Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

1/2021

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

26/4/2021

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

12/11/2024

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

8/2025

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

1/2026

Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV

3/2026

Đại biểu Quốc hội khóa XVI

4/2026

Phó thủ tướng

Thanh Hà

XEM NHIỀU

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý