Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Timeline Tiểu Sử

Tiểu sử ông Lê Tiến Châu, tân Phó thủ tướng

  • Thứ tư, 8/4/2026 12:32 (GMT+7)
Sáng 8/4, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XVI, 2026-2031.

LÊ TIẾN CHÂU

Phó thủ tướng

Sinh ngày 5/10/1969 tại huyện Châu Thành (cũ), tỉnh Tây Ninh, nay là xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV

- Đại biểu Quốc hội khóa XV

Tiến sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị

1994-2009

Giảng viên Đại học Luật TP.HCM

2010

Phó vụ trưởng, Phó trưởng Cơ quan đại diện phía Nam của Bộ Tư pháp; Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

2012

Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam của Bộ Tư pháp

2014

Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Tư pháp

1/2016

Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội

6/2016

Thứ trưởng Bộ Tư pháp

2018

Phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021

8/2020

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020

10/2020-6/2021

1/2021

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

5/2021

Đại biểu Quốc hội khóa XV

6/2021-1/2023

Phó chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

1/2023

Bí thư Thành ủy Hải Phòng

1/2026

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

4/2026

Phó thủ tướng

Thanh Hà

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý