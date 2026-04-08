Tiểu sử ông Lê Tiến Châu, tân Phó thủ tướng

LÊ TIẾN CHÂU
Phó thủ tướng
Sinh ngày 5/10/1969 tại huyện Châu Thành (cũ), tỉnh Tây Ninh, nay là xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV
- Đại biểu Quốc hội khóa XV
Tiến sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị
1994-2009
Giảng viên Đại học Luật TP.HCM
2010
Phó vụ trưởng, Phó trưởng Cơ quan đại diện phía Nam của Bộ Tư pháp; Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
2012
Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam của Bộ Tư pháp
2014
Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Tư pháp
1/2016
Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội
6/2016
Thứ trưởng Bộ Tư pháp
2018
Phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021
8/2020
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020
10/2020-6/2021
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020
1/2021
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
5/2021
Đại biểu Quốc hội khóa XV
6/2021-1/2023
Phó chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
1/2023
Bí thư Thành ủy Hải Phòng
1/2026
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV
4/2026
Phó thủ tướng