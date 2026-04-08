Tiểu sử tân Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang

Phan Văn Giang
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng
Sinh ngày 14/10/1960 tại xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (cũ), nay là phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, khóa XIV
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV
- Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI
Tiến sĩ Khoa học quân sự; Cao cấp lý luận chính trị
2010
Thiếu tướng, Tư lệnh Quân đoàn 1
2011
Thiếu tướng, Phó tổng Tham mưu trưởng
4/2014
Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1
1/2016
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
4/2016
Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
5/2016
Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Trung tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
9/2017
Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
1/2021
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
4/2021 tới nay
Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng
7/2021
Được thăng quân hàm Đại tướng
8/2025
Huân chương Quân công hạng Nhất
1/2026
Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ chính trị khóa XIV
3/2026
Đại biểu Quốc hội khóa XVI
4/2026
Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng