Tiểu sử tân Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang

Phan Văn Giang Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Sinh ngày 14/10/1960 tại xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (cũ), nay là phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, khóa XIV - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV - Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI Tiến sĩ Khoa học quân sự; Cao cấp lý luận chính trị