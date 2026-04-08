Tiểu sử tân Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang

  • Thứ tư, 8/4/2026 12:32 (GMT+7)
Sáng 8/4, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XVI, 2026-2031.

Phan Văn Giang

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng

Sinh ngày 14/10/1960 tại xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (cũ), nay là phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, khóa XIV

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV

- Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI

Tiến sĩ Khoa học quân sự; Cao cấp lý luận chính trị

2010

Thiếu tướng, Tư lệnh Quân đoàn 1

2011

Thiếu tướng, Phó tổng Tham mưu trưởng

4/2014

Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1

1/2016

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

4/2016

Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

5/2016

Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Trung tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

9/2017

Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

1/2021

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

4/2021 tới nay

Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng

7/2021

Được thăng quân hàm Đại tướng

8/2025

Huân chương Quân công hạng Nhất

1/2026

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ chính trị khóa XIV

3/2026

Đại biểu Quốc hội khóa XVI

4/2026

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng

Thanh Hà

