Chi tiết Toyota GRMN Corolla mạnh 305 mã lực, giá hơn 64.000 USD

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Mẫu "hot hatch" Toyota GRMN Corolla đã chính thức ra mắt, vốn được phát triển dựa trên kinh nghiệm thi đấu của đội Gazoo Racing tại giải đua sức bền Super Taikyu Series và quá trình thử nghiệm tại đường đua Nurburgring (Đức).
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Tên gọi GRMN của chiếc xe đến từ cụm từ "GR" - Gazoo Racing, bộ phận xe hiệu suất cao và đua xe của Toyota và "MN" - Meister of Nürburgring, nghĩa là "Bậc thầy của Nurburgring" - vốn là sự tri ân dành cho tay đua huyền thoại Hiromu Naruse.
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Dựa trên bản facelift của GR Corolla vào năm 2024, Toyota GRMN Corolla sở hữu 2 hốc gió cỡ lớn tại cản trước, kết hợp nhiều phụ kiện mới từ Gazoo Racing.
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Về ngoại hình, Toyota GRMN Corolla mang thiết kế ngoại thất khí động học hầm hố, thừa hưởng công nghệ từ chiếc GR Corolla đua tại giải Super Taikyu.
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Hốc gió trên nắp capo bằng sợi carbon kết hợp với khe thoát gió ở vòm bánh trước và cánh hướng gió cản trước giúp tăng lực ép xuống mặt đường và độ ổn định đầu xe.
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Mẫu "hot hatch" này có kích thước tổng thể 4.410 x 1.850 x 1.475 mm, chiều dài trục cơ sở đạt mức 2.640 mm. Xe chỉ có 2 màu ngoại thất là Zero Gravity và Gravel.
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Xe được trang bị mâm hợp kim nhẹ kích thước 18 inch, lốp Michelin Pilot Sport Cup 2 cùng hệ thống phanh hiệu suất cao, hướng đến khả năng bám đường khi trên đường đua.
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Phiên bản giới hạn này vẫn được trang bị hệ thống ống xả thể thao 3 cửa quen thuộc của GR Corolla. Theo phiên bản tại Nhật Bản, khối lượng của xe đạt khoảng 1.450 kg.
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Cánh gió sau cỡ lớn được làm từ sợi carbon, đồng thời có thể điều chỉnh 5 cấp giúp tăng lực ép xuống mặt đường, góp phần cải thiện độ ổn định khi vận hành ở tốc độ cao.
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Nội thất của Toyota GRMN Corolla được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí cảm ứng 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.
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Bảng taplo được phủ sợi nhung mịn nhằm giảm phản sáng và giúp người lái tập trung hơn, trang trí bằng chữ ký của tay đua Morizo, vốn cũng chính là Chủ tịch Toyota Akio Toyoda. Ốp sợi carbon được sản xuất bởi nhà máy Motomachi.
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Hàng ghế trước sử dụng ghế thể thao semi-bucket bọc da tổng hợp và da lộn Brin Naub màu đen/đỏ, tăng khả năng ôm cơ thể người lái khi vận hành ở tốc độ cao.
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Toyota đã loại bỏ hàng ghế sau trên GRMN Corolla nhằm giảm khối lượng xe 30 kg, qua đó cải thiện tỷ lệ công suất/trọng lượng và tối ưu hiệu suất vận hành trên đường đua.
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Tựa tay trung tâm được trang trí bằng huy hiệu GRMN, kết hợp cùng số thứ tự của xe.
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Toyota GRMN Corolla vẫn được trang bị động cơ 3 xy-lanh tăng áp dung tích 1.6L, sản sinh công suất tối đa 305 mã lực, tuy nhiên mô-men xoắn cực đại nâng lên mức 415 Nm.
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Đặc biệt hơn, mẫu xe hiệu năng cao này chỉ có duy nhất tùy chọn hộp số sàn 6 cấp iMT với chức năng rev-matching, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian GR-FOUR.
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Động cơ được bổ sung hệ thống phun nước làm mát két làm mát khí nạp (intercooler spray) kết hợp ống dẫn khí mát (cool-air duct), giúp giảm nhiệt độ khí nạp và duy trì công suất ổn định khi xe vận hành toàn tải liên tục.
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Bên cạnh vô lăng thể thao GR bọc Alcantara, hệ thống lái trợ lực điện (EPS) được tinh chỉnh riêng để duy trì mức trợ lực phù hợp ngay cả khi xe vào cua dưới lực gia tốc lớn.
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Xe được trang bị giảm xóc đơn dạng ống trước và sau mới, tích hợp lò xo hồi nhằm tăng độ bám của bánh xe phía trong và cải thiện độ ổn định khi vào cua ở tốc độ cao.
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Đặc tính của miếng đệm chặn hành trình được tối ưu sau quá trình thử nghiệm tại Nürburgring, giúp tăng độ ổn định khi vận hành trên những mặt đường gồ ghề.
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Toyota GRMN Corolla chỉ được sản xuất giới hạn 730 chiếc trên toàn cầu. Tại Mỹ, mẫu hatchback hiệu năng cao này có mức giá khởi điểm lên đến 64.360 USD.
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