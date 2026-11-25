ACV cho biết không thể hoàn thành toàn bộ dự án thành phần 3 sân bay Long Thành trong năm 2026, đề xuất điều chỉnh thời hạn thực hiện đến năm 2027-2028.

ACV cho biết nhiều hạng mục quan trọng không thể hoàn thành theo tiến độ hợp đồng trong năm nay. Ảnh: Quỳnh Danh

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có đề xuất Chính phủ xem xét điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đến năm 2027-2028, do nhiều hạng mục quan trọng không thể hoàn thành theo tiến độ hợp đồng trong năm nay.

Thông tin được đưa ra tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Long Thành do Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì ngày 25/11, theo Báo Chính phủ.

Theo báo cáo của ACV, giá trị khối lượng thực hiện dự án thành phần 3 (các công trình thiết yếu trong sân bay) hiện đạt 76.953,8 tỷ đồng , tương đương 88,63% giá trị hợp đồng. Trong khi đó, giá trị giải ngân đạt 49.507,3 tỷ đồng , tương đương 57% giá trị hợp đồng.

Tuy nhiên, do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, ACV đánh giá không thể hoàn thành toàn bộ dự án thành phần 3 trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng.

Nhiều hạng mục phải lùi tiến độ sang năm 2027

Theo ACV, một số gói thầu quan trọng như nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa số 1, nhà để xe và hệ thống quản lý sân bay dự kiến hoàn thành hoặc hoàn tất chạy thử trong tháng 6/2027.

Do đó, doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ giao Bộ Xây dựng rà soát tổng thể tiến độ các dự án thành phần, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án giai đoạn 1 đến năm 2027-2028.

ACV cho biết quá trình triển khai dự án đang gặp 3 nhóm vướng mắc chính. Trong đó, một số vật tư, thiết bị có sự thay đổi về nhà sản xuất, nhãn hiệu, chủng loại, nguồn gốc và xuất xứ so với hợp đồng. Việc đặt hàng, cung cấp và lắp đặt đã được thực hiện trước khi chủ đầu tư chấp thuận thay đổi và các bên ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng.

Bên cạnh đó, một số hạng mục đã thi công, nghiệm thu theo thiết kế bản vẽ thi công được duyệt nhưng chưa phù hợp với thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt, trong khi việc điều chỉnh thiết kế kỹ thuật tương ứng chưa được thực hiện.

Một số hạng mục khác cũng đã được triển khai thi công khi hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công chưa được phê duyệt.

Theo ACV, việc xử lý các tồn tại này là điều kiện cần thiết để nghiệm thu hoàn thành công trình và cấp phép đưa cảng hàng không vào khai thác.

Chính phủ yêu cầu rà soát toàn bộ tiến độ

Tại cuộc họp, đại diện Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết một số công việc còn lại của dự án thành phần 2 phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện hạ tầng của dự án thành phần 3. Do đó, đơn vị đề nghị ưu tiên hoàn thiện các công trình kỹ thuật, đấu nối hạ tầng để triển khai đồng bộ hệ thống phục vụ quản lý bay.

Đại diện Vietnam Airlines và Vietjet cũng cho biết đang chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ khai thác sân bay Long Thành theo kế hoạch và quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, các hãng lưu ý nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn và chất lượng dịch vụ trong trường hợp vừa thi công, vừa khai thác sân bay.

Vietnam Airlines và Vietjet lưu ý nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn và chất lượng dịch vụ trong trường hợp vừa thi công, vừa khai thác sân bay. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đại diện Vietnam Airlines đề nghị tính toán thời gian chuẩn bị cho các hãng hàng không, đặc biệt với các chuyến bay quốc tế do hành khách thường mua vé trước nhiều tháng.

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu ACV rà soát toàn bộ khối lượng công việc còn lại của dự án thành phần 3, xác định cụ thể các mốc hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị, chạy thử, vận hành thử nghiệm và thời điểm có thể đưa dự án vào khai thác.

ACV phải báo cáo Chính phủ và gửi Bộ Xây dựng trong thời hạn một tuần kể từ cuộc họp. Trước ngày 10/12, Bộ Xây dựng phải báo cáo Chính phủ về tiến độ thực hiện dự án để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Lãnh đạo Chính phủ đồng thời yêu cầu ACV yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị và nguồn lực tài chính, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân; kiên quyết xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những nhà thầu không thực hiện đúng hợp đồng.

Phó thủ tướng Thường trực nhấn mạnh an toàn và tiện ích của người sử dụng là những tiêu chí quan trọng hàng đầu. Sân bay chỉ được đưa vào khai thác khi hoàn thành đầy đủ các điều kiện nghiệm thu, kiểm tra, đánh giá và cấp phép chuyên ngành hàng không, không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng và an toàn công trình.