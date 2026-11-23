Điểm nhấn kiến trúc tại khu vực trung tâm nhà ga hành khách sân bay Long Thành là hệ mái lấy sáng được tạo hình theo cảm hứng hoa sen. Công trình kết hợp mái kính skylight phía trên và hệ trần nhôm tạo hình bên dưới, hình thành những đường cong mô phỏng cánh sen đang bung nở.

Khi nhà ga đi vào khai thác chính thức vào ngày 24/12 sắp tới, hệ mái hoa sen được kỳ vọng trở thành một trong những điểm nhấn kiến trúc dễ nhận diện nhất tại sân bay Long Thành.

Phía trên hệ trần là mái kính skylight có diện tích hơn 10.200 m2, gồm 5.402 tấm panel hình tam giác với 756 kiểu biên dạng khác nhau. Do bề mặt mái có hình dáng uốn cong phức tạp, mỗi tấm kính phải được thiết kế theo hình học riêng để phù hợp với vị trí lắp đặt, bảo đảm sự khớp nối của toàn bộ hệ thống.

Các thanh lam phía dưới mái kính có nhiệm vụ điều tiết lượng ánh sáng tự nhiên đi vào nhà ga. Thay vì để ánh sáng chiếu trực tiếp xuống sảnh, hệ thống này giúp phân tán ánh sáng, tạo những mảng sáng tối đan xen trên nền nhà.

Hệ trần nhôm gồm 345 cấu kiện với hơn 30 loại sản phẩm trần khác nhau. Các cấu kiện được gia công và lắp ghép theo thiết kế đường cong 3D để tạo nên hình khối thống nhất, mô phỏng nhụy và cánh hoa sen.

Các đường nét của hệ mái hội tụ về khu vực trung tâm, tạo cảm giác như những cánh sen đang xòe rộng.

Công nhân sử dụng xe nâng để tiếp cận khu vực trần ở độ cao lớn. Việc thi công và hoàn thiện những chi tiết kiến trúc trên cao này đòi hỏi thiết bị chuyên dụng cùng các biện pháp bảo đảm an toàn lao động.

Các bồn cây và khu vực cảnh quan bên trong nhà ga được bố trí dưới hệ mái lớn. Ánh sáng tự nhiên từ phía trên chiếu xuống, tạo nên sự kết nối giữa không gian kiến trúc và các mảng xanh nội thất.

Nhìn từ bên ngoài, phần mái nhà ga có những đường cong vươn rộng, tạo hình các cánh sen xếp lớp. Khu vực phía trước công trình vẫn đang được triển khai các hạng mục xây dựng và hoàn thiện.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành đang được hoàn thiện, lắp đặt thiết bị và chạy thử các hệ thống bên trong, hướng tới mục tiêu vận hành vào ngày 24/12.

34 hãng bay quốc tế muốn lùi thời điểm chuyển đổi khai thác từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành tới lịch bay mùa đông 2027, mùa hè 2028 hoặc muộn hơn để đủ thời gian chuẩn bị.

Trước cột mốc đưa sân bay Long Thành vào khai thác từ 0h ngày 24/12, hàng loạt dự án hạ tầng giao thông kết nối đang được đốc thúc triển khai.

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