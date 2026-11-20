Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews ngày 19/11, nhà ga hành khách tại sân bay Long Thành đang được ráo riết hoàn thiện trước thời điểm chính thức đi vào hoạt động ngày 24/12.

Phần mái nhà ga chính được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen. Những cánh sen cách điệu trải rộng trên mái vòm, tích hợp hệ thống lấy sáng tự nhiên cho nhà ga.

Các mảng xanh tự nhiên, hồ nước nhân tạo và tiểu cảnh được bố trí đan xen bên trong nhà ga, kết hợp cùng hệ thống trần nhôm phản quang và mái kính, đưa ánh sáng tự nhiên vào không gian và tạo cảm giác thoáng đãng.

Khu vực làm thủ tục của các hãng hàng không đang được lắp băng tải hành lý ký gửi.

Một số quầy check-in đã tạm thời hoạt động với thông tin chuyến bay giả định để phục vụ các đợt thử nghiệm toàn diện. Trong đó, các đơn vị rà soát quy trình khai thác, trách nhiệm phối hợp giữa các lực lượng, đồng thời hướng dẫn nhân viên làm quen với cơ sở vật chất, thiết bị và môi trường làm việc.

Theo phương án vận hành, hành khách có thể tự làm thủ tục chuyến bay bằng sinh trắc học và tự gửi hành lý. Nhà ga có tổng cộng khoảng 160 quầy làm thủ tục truyền thống và 64 thiết bị gửi hành lý tự động.

Tại khu vực làm thủ tục và kiểm soát xuất nhập cảnh, các nhà thầu đang lắp vách kính, biển chỉ dẫn và thiết bị.

Nhà ga được trang bị 12 làn kiểm soát an ninh tự động hoàn toàn bằng sinh trắc học. Quy trình quét khuôn mặt hoặc mống mắt để đối chiếu dữ liệu diễn ra chỉ trong vài giây.

Máy soi hành lý 3D tích hợp công nghệ tự động trả khay và hình ảnh 3D đa chiều, cho phép soi chiếu nhanh, chính xác, giúp tăng năng lực thông qua và rút ngắn thời gian chờ đợi của hành khách.

Thang cuốn đã được lắp đặt tại khu vực trung tâm. Cùng với việc hoàn thiện nội thất, nhà thầu tiếp tục triển khai các thiết bị phục vụ hành khách nhằm bảo đảm khả năng lưu thông giữa các tầng và khu vực chức năng.

Bảng hiệu chỉ dẫn, ghế ở sảnh chờ, khu vực nhà vệ sinh đều đang được hoàn thiện để tạo nên trải nghiệm đồng bộ ở tất cả điểm chạm cho khách hàng khi sân bay chính thức đi vào hoạt động.

Trong khi đó, hệ thống xử lý hành lý (BHS) cũng đang được lắp đặt, kiểm tra và kết nối với các công đoạn phục vụ hành khách.

Hệ thống này có nhiệm vụ tiếp nhận hành lý ký gửi sau khi hành khách hoàn tất thủ tục, vận chuyển qua các khâu kiểm tra, phân loại và đưa đến khu vực tập kết để chuyển lên tàu bay. Ở chiều ngược lại, hành lý từ tàu bay được đưa về hệ thống băng chuyền để trả cho khách tại nhà ga.

Sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại từ 0h ngày 24/12. Đến nay, còn 4 gói thầu quan trọng cần được dồn lực triển khai nhằm đảm bảo đưa sân bay vào vận hành kịp kế hoạch.

34 hãng bay quốc tế muốn lùi thời điểm chuyển đổi khai thác từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành tới lịch bay mùa đông 2027, mùa hè 2028 hoặc muộn hơn để đủ thời gian chuẩn bị.

Trước cột mốc đưa sân bay Long Thành vào khai thác từ 0h ngày 24/12, hàng loạt dự án hạ tầng giao thông kết nối đang được đốc thúc triển khai.

Hàng loạt nút giao đa tầng đã và đang hình thành, kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành qua cao tốc, vành đai, quốc lộ nhằm kết nối sân bay khai thác cuối năm 2026.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.