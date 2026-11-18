Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ( ACV ) cho biết sân bay Long Thành sẽ được đưa vào khai thác từ 0h ngày 24/12. Trong giai đoạn đầu, khi các tuyến đường sắt kết nối chưa được đưa vào vận hành, hệ thống giao thông đường bộ sẽ đóng vai trò chủ lực trong việc vận chuyển hành khách giữa TP.HCM và sân bay.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, nút giao kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3 TP.HCM đang tập trung hoàn thiện để đưa toàn bộ 17 km Vành đai 3 trên cao vào khai thác.

Nhà thầu đang đẩy nhanh thi công những hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11.

Tuyến chính Vành đai 3 TP.HCM đoạn đi qua nút giao này đã cơ bản hoàn thành, đang chờ thảm nhựa.

Cách đó khoảng 4 km hướng về TP Đồng Nai, nút giao kết nối Vành đai 3 TP.HCM và đường tỉnh 25B cũng đã hoàn thành các hạng mục chính. Hạng mục cầu vượt tại nút giao này cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Cách đó khoảng hơn 1 km, nút giao Vành đai 3 với đường ĐT 25C là điểm kết nối quan trọng, giúp rút ngắn hành trình từ TP.HCM đến sân bay Long Thành.

Đến nay, trục chính, cầu vượt, các nhánh dẫn và vòng xuyến đã cơ bản hoàn thành. Nhà thầu đang thảm nhựa những đoạn cuối, hoàn thiện công trình để kịp tiến độ thông xe.

Dự kiến thông xe trong tháng 11, nút giao Tân Hiệp sẽ nối hai cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Bến Lức - Long Thành, mở thêm hướng kết nối trực tiếp đến sân bay Long Thành.

Hiện, phương án tổ chức giao thông và các thủ tục liên quan đang được các cơ quan chức năng phối hợp hoàn thiện. Dự kiến, công trình sẽ được đưa vào khai thác trong tháng 11 này.

Trong giai đoạn đầu, 4 nhánh N1, N9, N10 và N12 sẽ được đưa vào khai thác, mở kết nối trực tiếp giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Tại xã Long Phước, nút giao giữa tuyến đường T1 và Quốc lộ 51 được đầu tư nhằm kết nối sân bay Long Thành với Quốc lộ 51 và đường 25C đã hoàn thành. Đây là một trong những hướng tiếp cận quan trọng, giúp phương tiện từ khu vực phía đông và các địa phương lân cận di chuyển đến sân bay.

Cũng trên địa bàn xã Long Phước, nút giao T1 - T2 trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được xây dựng theo dạng nhiều tầng, kết nối hai tuyến đường T1 và T2 dẫn vào sân bay.

Công trình góp phần tổ chức các hướng lưu thông, giảm xung đột giữa dòng xe trên cao tốc và phương tiện ra vào sân bay.

Nút giao Long Thành kết nối giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, thuộc phường Long Thành đã chính thức đưa toàn bộ các nhánh vào khai thác từ giữa năm 2026.

Công trình đang được đầu tư xây dựng, hoàn thiện các hạng mục cầu vượt cuối cùng. Theo kế hoạch, nút giao sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ vào cuối năm 2026.

Một nút giao quan trọng khác là điểm kết nối giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với Quốc lộ 51 , thuộc phường Long Thành. Công trình đang được đầu tư xây dựng, hoàn thiện các hạng mục. Theo kế hoạch, nút giao sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ vào cuối năm 2026.

Sau hơn một năm thi công, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành đang vào giai đoạn nước rút, hướng đến cơ bản hoàn thành năm 2026, riêng cầu Long Thành hoàn thành tháng 2/2027.

Đại công trường Vành đai 3 đoạn qua TP Thủ Đức (cũ) đang vào giai đoạn thi công hoàn thiện với hàng trăm công nhân, kỹ sư. Khoảng 17 km tuyến dự kiến được thông xe cuối tháng này.

Sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại từ 0h ngày 24/12. Đến nay, còn 4 gói thầu quan trọng cần được dồn lực triển khai nhằm đảm bảo đưa sân bay vào vận hành kịp kế hoạch.

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