Tiến độ 'thần tốc' ở dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành

Dự án có tổng chiều dài thi công khoảng 22 km, điểm đầu tại km4+000 (nút giao Vành đai 2, TP.HCM ) và điểm cuối tại km25+920 (nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Đồng Nai). Trong ảnh là nút giao với tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nơi các nhà thầu đang xây dựng thêm hai cầu vượt, hiện đã hoàn tất gác dầm, qua đó mở rộng đoạn này lên 10-12 làn xe.

Tại nút giao với Quốc lộ 51, hệ thống trụ cầu đã hoàn thành lao lắp dầm và đang được thi công bản mặt cầu, đường dẫn và chờ thảm nhựa.

Trên toàn bộ công trường dự án mở rộng cao tốc đoạn TP.HCM - Long Thành, không khí triển khai các công việc diễn ra khẩn trương với hàng loạt mũi thi công tăng tốc ở cả phần cầu và đường.

Theo quy hoạch, đoạn từ km4+000 đến km8+844,5 sẽ được nâng cấp lên 8 làn xe; đoạn từ km8+844,5 đến km25+920 sẽ đạt quy mô 10 làn xe. Trong ảnh là đoạn từ nút giao Quốc lộ 51 hướng về cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được mở rộng lên 12-14 làn xe.

Hàng chục km đoạn từ Quốc lộ 51 hướng về cầu Long Thành đang được nhà thầu thảm những lớp nhựa cuối.

Dự án được khởi công ngày 19/8/2025, gồm hai gói thầu xây lắp chính là XL01 và XL02, cùng một gói thầu tư vấn giám sát.

Ông Phạm Thanh Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (SEPMU) thuộc VEC cho biết đến nay, sản lượng thi công đạt hơn 81%, đang bước vào giai đoạn cao điểm với khối lượng công việc lớn, đòi hỏi các nhà thầu tiếp tục tăng cường nguồn lực để bảo đảm tiến độ.

Trong đó, gói thầu xây lắp XL01 do liên danh Đèo Cả - Trung Chính - Phương Thành - 368 - Khang Nguyên thực hiện, đảm nhận đoạn từ Km4+000 đến Km13+900, bao gồm cầu Long Thành.

Trong phạm vi này, các nhà thầu đang tổ chức 36 mũi thi công, tập trung vào những hạng mục cầu chính, cầu dẫn, cầu cạn và đường.

Tại cầu Long Thành, các nhà thầu đang tập trung thi công những đốt đúc hẫng, từng bước nối dài kết cấu nhịp cầu.

Theo Ban QLDA, nếu giai đoạn đầu mất khoảng 10-12 ngày để hoàn thành một đốt, thì đến đốt K3, thời gian đã giảm còn 9 ngày; từ đốt K4 còn khoảng 7 ngày. Các nhà thầu đang phấn đấu rút xuống còn 6 ngày/đốt từ đốt K6, hướng tới mục tiêu hợp long cầu chính vào cuối tháng 12.

Khối lượng còn lại tập trung chủ yếu ở các hạng mục bản mặt cầu, lan can và một số vị trí chưa hoàn thành trụ, xà mũ. Cùng với đó, công tác đúc dầm được đẩy mạnh tại 8 bãi đúc. Lũy kế đến nay, các nhà thầu đã đúc được 1.398/1.496 dầm, đạt 93% khối lượng.

Ở gói thầu XL02, do liên danh Trường Sơn - Thăng Long - 368 - Vinaconex thực hiện, đoạn từ Km13+900 đến Km25+920, các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện nền, mặt đường và những hạng mục cầu còn lại. Tổng cộng 41 mũi thi công được bố trí trên công trường, triển khai đồng loạt các phần việc.

Trên đoạn tuyến mở rộng, các lớp xử lý nền, K95, K98 và cấp phối đá dăm đã hoàn thành toàn bộ hơn 17 km tính cả hai bên tuyến. Công trường hiện tập trung thi công các lớp bê tông nhựa, từng bước hoàn thiện mặt đường. Đến nay, lớp bê tông nhựa cũng được thảm ở nhiều đoạn.

Theo SEPMU, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là hoàn thiện phần mở rộng để tổ chức lật làn, chuyển hướng thi công đoạn từ Km14+200 đến nút giao QL51 trước ngày 15/11, tạo điều kiện để các nhà thầu triển khai những hạng mục trên phần đường cũ, qua đó đẩy nhanh tiến độ tổng thể của dự án.

SEPMU đang tiếp tục phối hợp với các nhà thầu, địa phương và đơn vị cung cấp vật liệu để tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực cho các hạng mục còn lại. Trong đó, yêu cầu đặt ra là đẩy nhanh tiến độ cầu chính Long Thành, hoàn thiện các đoạn cầu dẫn, cầu cạn và tổ chức lật làn gói XL02 theo kế hoạch. Đồng thời, chủ động bảo đảm nguồn vật liệu, máy móc, nhân lực và tài chính, không để tình trạng thiếu hụt nguồn cung ảnh hưởng đến tiến độ chung.

ACV đang xây dựng phương án phân luồng xe buýt, taxi, xe công nghệ và xe hợp đồng tại sân bay Long Thành, trong đó dự kiến tách luồng khách đi và khách đến để hạn chế ùn tắc.

ACV đang phối hợp nghiên cứu tuyến xe trung chuyển giữa hai sân bay, trong bối cảnh vận tải đường bộ sẽ đóng vai trò chủ đạo khi Long Thành đi vào khai thác giai đoạn đầu.

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