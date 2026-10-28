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Kinh doanh

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Sân bay Long Thành bố trí taxi, xe buýt đón khách thế nào?

  • Thứ tư, 28/10/2026 14:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

ACV đang xây dựng phương án phân luồng xe buýt, taxi, xe công nghệ và xe hợp đồng tại sân bay Long Thành, trong đó dự kiến tách luồng khách đi và khách đến để hạn chế ùn tắc.

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Bên cạnh việc hoàn thiện các công trình hàng không, tổ chức giao thông trong sân bay Long Thành là một phần quan trọng của công tác chuẩn bị khai thác.

Phương án đón trả khách cần đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm hành khách, từ người sử dụng xe buýt, taxi, xe công nghệ đến khách đi theo đoàn hoặc sử dụng xe hợp đồng.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), doanh nghiệp đang xây dựng phương án phân luồng và bố trí không gian dành riêng cho từng loại phương tiện tại sân bay. Mục tiêu là bảo đảm hoạt động vận tải hành khách diễn ra khoa học, thuận tiện và an toàn ngay từ giai đoạn đầu khai thác.

Mỗi loại xe có khu vực đón trả riêng

Theo phương án của ACV, xe buýt công cộng được ưu tiên bố trí tại khu vực đón trả khách tiếp giáp trực tiếp với nhà ga hành khách. Cách tổ chức này nhằm giúp hành khách tiếp cận phương tiện công cộng thuận tiện sau khi hoàn tất thủ tục tại sân bay.

Với xe hợp đồng, xe du lịch và phương tiện đưa đón theo đoàn, khu vực đỗ tập trung dự kiến được bố trí tại các bãi đỗ ngoài trời và những khu vực chuyên dụng trong nhà để xe. Hoạt động đón trả khách sẽ được tổ chức theo khung thời gian và vị trí quy định, hạn chế tình trạng phương tiện tập trung quá đông trước nhà ga.

Trong khi đó, taxi và xe công nghệ dự kiến có bãi đỗ chờ điều phối kết hợp với làn đón khách chuyên biệt. Các phương tiện tập kết tại khu vực chờ, sau đó được điều động vào làn đón khách theo nhu cầu thực tế.

ACV cho biết việc tổ chức theo từng loại hình phương tiện sẽ hỗ trợ quản lý giao thông nội cảng, giảm xung đột giữa các luồng xe và nâng cao khả năng phục vụ hành khách.

Tách luồng khách đi và đến

Không chỉ phân chia khu vực theo loại phương tiện, phương án giao thông tại Long Thành còn hướng đến tách biệt luồng khách đi và khách đến.

Theo ACV, khu vực tiếp cận nhà ga được định hướng tổ chức theo mô hình lưu thông một chiều và phân tầng. Các phương tiện đưa khách đi sẽ tiếp cận khu vực tầng đi thông qua hệ thống cầu cạn để thực hiện đón trả khách nhanh. Trong khi đó, luồng xe đón khách đến được tổ chức tại tầng trệt và các khu vực kết nối với nhà để xe.

Cách bố trí này nhằm giảm giao cắt giữa các phương tiện, hạn chế ùn ứ tại khu vực trước nhà ga và nâng cao năng lực thông hành. Các khu vực đón trả khách cũng được dự kiến bố trí riêng theo từng loại hình vận tải.

Để hỗ trợ điều hành, toàn bộ khu vực giao thông nội cảng dự kiến được trang bị hệ thống camera giám sát và hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các điểm kiểm soát ra vào.

Những công cụ này được kỳ vọng giúp tăng cường giám sát phương tiện, rút ngắn thời gian lưu thông và hạn chế ùn ứ tại các cửa ngõ.

Ngoài hạ tầng trong sân bay, ACV đề xuất nghiên cứu cơ chế ưu tiên lưu thông cho xe buýt sân bay và xe trung chuyển liên sân bay tại một số nút giao thông, tuyến kết nối chính. Doanh nghiệp cũng kiến nghị xây dựng hệ thống điểm đón trả khách cố định, có nhận diện thống nhất tại các khu vực trung tâm đô thị và đầu mối giao thông.

Về dài hạn, ACV định hướng phát triển mạng lưới vận tải đa phương thức kết nối Long Thành, Tân Sơn Nhất và các trung tâm đô thị lớn, trong đó có đường sắt đô thị và các tuyến vận tải công cộng sức chở lớn.

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