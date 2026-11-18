Vinamilk, Hasaki, Maison Marou cùng nhiều thương hiệu Việt đang mở rộng hiện diện ở nước ngoài, khi thị trường nội địa dần xuất hiện áp lực cạnh tranh và bão hòa.

Công ty sữa 50 năm tuổi Vinamilk, chuỗi bán lẻ mỹ phẩm Hasaki và thương hiệu chocolate thủ công Maison Marou có mô hình kinh doanh khác nhau, nhưng cùng thực hiện một bước đi trong năm nay là đưa cửa hàng mang thương hiệu riêng tại thị trường nước ngoài.

Cụ thể, Vinamilk đã khai trương 2 cửa hàng tại Phnom Penh (Campuchia), Hasaki mở 2 điểm bán tại California (Mỹ), trong khi Maison Marou đưa sản phẩm vào sân bay Changi (Singapore).

Nikkei Asia nhận định động thái này cho thấy xu hướng mở rộng ra quốc tế đang xuất hiện ngày càng rõ nét ở các doanh nghiệp tiêu dùng Việt Nam. Không chỉ những thương hiệu lớn, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực F&B, thời trang và mỹ phẩm cũng bắt đầu tìm kiếm cơ hội bên ngoài thị trường trong nước.

Lực đẩy từ thị trường nội địa

Trước đó, Highlands Coffee từng hiện diện tại Philippines từ năm 2012 sau khi Jollibee Foods mua 50% cổ phần công ty mẹ Superfoods Group. Trung Nguyên Legend và Cộng Cà Phê lần lượt mở cửa hàng quốc tế từ năm 2017 và 2018, hiện có khoảng 20-30 điểm bán ở nước ngoài.

Sau đại dịch Covid-19, làn sóng này tiếp tục mở rộng với những cái tên như Cocoon, Chautfifth và Pizza 4P's. Trong đó, Pizza 4P's hiện hoạt động tại Campuchia, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản và Mỹ.

Pizza 4P's đã mở cửa hàng tại Campuchia, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản và Mỹ. Ảnh: Pizza 4P's.

Sự dịch chuyển của các thương hiệu Việt diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường tiêu dùng trong nước tăng trưởng mạnh. Quy mô ngành bán lẻ Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2015, với tổng doanh thu đạt 273 tỷ USD vào năm 2025.

Tuy nhiên, quy mô lớn cũng không đồng nghĩa dư địa tăng trưởng luôn rộng mở. Khi cạnh tranh ngày càng gay gắt, một số ngành bắt đầu đối mặt áp lực bão hòa.

Theo ông Đặng Hà Quốc Bình (Binh Dang), đối tác liên kết tại công ty tư vấn quản lý Bain & Company, đây là một trong những động lực thúc đẩy doanh nghiệp tìm kiếm thị trường mới.

"Thị trường nội địa đang dần bão hòa. Trong những ngành như F&B, số lượng cửa hàng tăng nhanh hơn doanh thu", ông nhận định.

Ở chiều ngược lại, sự gia tăng của cộng đồng người Việt ở nước ngoài và lượng khách quốc tế đến Việt Nam cũng góp phần đưa thương hiệu Việt đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế.

Theo ông Bình, cộng đồng người Việt ở nước ngoài hiện có quy mô khoảng 6,5 triệu người. Trong khi đó, Việt Nam đón hơn 21 triệu lượt khách quốc tế năm 2025 và dự kiến vượt 25 triệu lượt trong năm 2026. Đây là những yếu tố giúp thương hiệu Việt gia tăng nhận diện và có thêm những nhóm khách hàng tiềm năng khi thâm nhập thị trường mới.

Dù vậy, việc mở rộng ra nước ngoài không phải lựa chọn được nhiều doanh nghiệp Việt ưu tiên trong quá khứ.

Ông Trương Quang Hoàn, nhà nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cho rằng quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng thông qua các hiệp định thương mại song phương và khu vực, cùng sự cải thiện về quy mô và năng lực doanh nghiệp, đang tạo điều kiện để các thương hiệu Việt mạnh dạn tìm kiếm cơ hội quốc tế.

Thực tế, vốn đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam đã vượt 1 tỷ USD trong năm 2025. Dù vẫn thấp hơn các nền kinh tế như Thái Lan và Indonesia, quy mô đầu tư này đã tăng gấp đôi trong một thập kỷ. Đáng chú ý, giai đoạn 2022-2025 ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 31%.

Trong đó, lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, bao gồm hoạt động sửa chữa ôtô và xe máy, chiếm 131 triệu USD vốn đầu tư ra nước ngoài trong năm 2025.

Một trong những trường hợp đáng chú ý là VinFast. Từ năm 2022, hãng xe này bắt đầu mở rộng hệ thống showroom quốc tế, hiện có hơn 150 điểm trưng bày tại 3 châu lục, cùng các nhà máy sản xuất tại Ấn Độ và Indonesia. Doanh nghiệp đặt mục tiêu bán 100.000 ôtô tại các thị trường ngoài Việt Nam trong năm 2026.

Bài toán bản địa hóa

Dù cơ hội mở rộng ngày càng rõ ràng, việc đưa một mô hình kinh doanh đã thành công tại Việt Nam sang thị trường khác không đơn giản.

Ông Upalat Korwatanasakul, Phó giáo sư tại Viện Công nghệ Shibaura (Nhật Bản), cho rằng nhiều doanh nghiệp Việt vẫn tập trung vào các hoạt động có giá trị gia tăng thấp. Điều này có thể hạn chế năng lực xây dựng thương hiệu quốc tế, phát triển mạng lưới tiếp thị và vận hành xuyên biên giới.

Một thách thức khác là sự khác biệt về chi phí và hành vi tiêu dùng giữa các thị trường.

Ông Chad Ovel, đối tác tại Mekong Capital, quỹ đầu tư đang rót vốn vào Maison Marou, cho rằng một trong những nguyên nhân khiến doanh nghiệp gặp khó khi mở rộng quốc tế là chưa hiểu rõ hiệu quả kinh tế trên từng đơn vị kinh doanh.

Chẳng hạn, chi phí thuê mặt bằng và nhân công so với doanh thu khi mở nhà hàng tại Orchard Road (Singapore) sẽ khác đáng kể so với khi triển khai mô hình tương tự tại TP.HCM.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt thường có xu hướng đưa đội ngũ lãnh đạo trong nước sang điều hành thị trường mới, thay vì xây dựng đội ngũ nhân sự địa phương am hiểu chuỗi cung ứng, thị hiếu người tiêu dùng và cơ cấu chi phí.

Theo ông Ovel, các thương hiệu cần hiểu rõ hành vi khách hàng tại thị trường mới để điều chỉnh danh mục sản phẩm, giá bán và trải nghiệm mua sắm. Việc chỉ sao chép mô hình kinh doanh trong nước khó đảm bảo thành công ở môi trường cạnh tranh khác biệt.

CEO kiêm đồng sáng lập Maison Marou - Vincent Mourou cho biết doanh nghiệp muốn giới thiệu sản phẩm làm hoàn toàn từ cacao Việt Nam và mô hình làm việc trực tiếp với nông dân. Tuy nhiên, khi gia nhập thị trường Singapore, thương hiệu cũng phát triển các hương vị lá dứa và bánh mì kaya, chỉ bán tại thị trường này.

Trong khi đó, Chautfifth chọn Singapore làm thị trường quốc tế đầu tiên chỉ sau khoảng 3 năm hoạt động trong nước. Nhà sáng lập kiêm CEO Chau Tran cho biết quyết định này xuất phát từ việc nhận thấy khách hàng Singapore đã trở thành một trong những nhóm khách quốc tế lớn nhất của thương hiệu tại Việt Nam.

Thay vì chỉ định vị mình là thương hiệu túi xách Việt Nam phục vụ khách hàng trong nước, doanh nghiệp muốn xây dựng bản sắc có khả năng tiếp cận người tiêu dùng quốc tế.

Theo các chuyên gia, để mở rộng bền vững, doanh nghiệp Việt cần vượt ra khỏi nhóm khách hàng người Việt ở nước ngoài, tiếp cận người tiêu dùng bản địa và thích ứng với những khác biệt về quy định pháp lý, chi phí nhân công, vận hành.