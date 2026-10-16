Đường huyết mạch nối sân bay Long Thành trước ngày thông xe kỹ thuật

Dự án có điểm đầu giao với Hương lộ 19 (xã Phước An) và điểm cuối giáp Quốc lộ 51 tại Km2+665,87 (xã Long Phước) TP Đồng Nai. Công trình thuộc nhóm B, có tổng mức đầu tư xây lắp của hai gói thầu chính khoảng 287 tỷ đồng .

Theo báo cáo tiến độ mới nhất, hiện công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành toàn bộ diện tích 27/27 ha. Hai gói thầu xây dựng chính do Tổng công ty Thành An và CTCP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO thi công, với giá trị thực hiện lũy kế đạt 220 tỷ đồng , tương đương 77% giá trị hợp đồng.

Trên tuyến chính, các hạng mục thoát nước dọc dài 2,65 km đã hoàn thành; công tác đắp đất nền đường đạt tiêu chuẩn K95 cũng đã hoàn tất.

Trong ảnh là cầu Bà Ký với các hạng mục bản mặt cầu, gờ lan can và tay vịn đã hoàn thành.

Ở giai đoạn 1, đường 25C được đầu tư với nền đường rộng 45 m, gồm hai phần đường chính rộng tổng cộng 32 m, dải phân cách giữa rộng 5 m và hai bên lề đất rộng tổng cộng 8 m.

Công trình có tốc độ thiết kế 80 km/h, đầu tư hai nút giao với Hương lộ 19 và Hương lộ 12, cùng hệ thống chiếu sáng và cây xanh trên tuyến.

Theo kế hoạch, tuyến chính dự kiến thông xe kỹ thuật ngày 31/10, trước khi toàn bộ dự án được đưa vào khai thác sử dụng ngày 31/12.

Đây là dự án giao thông trọng điểm, trục kết nối chính từ huyện Nhơn Trạch cũ và các khu công nghiệp đến sân bay Long Thành và TP.HCM, với tổng chiều dài toàn tuyến gần 17 km.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn nước rút, với hạng mục nhà ga hành khách và nhiều gói thầu đường găng được dồn lực để kịp khai thác cuối năm 2026.

Trong hai ngày 12-13/10, các đơn vị thuộc VATM phối hợp với ACV hoàn thành các bài bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không tại sân bay Long Thành.

Các hãng hàng không đang hoàn tất nhân sự, thiết bị và cơ sở dịch vụ để sẵn sàng khai thác những chuyến bay đầu tiên tại sân bay Long Thành từ cuối năm nay.

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