Vingroup đang xúc tiến phát triển tổ hợp công nghiệp tại Philippines, với kế hoạch đầu tư 500 triệu USD xây nhà máy xe điện công suất 200.000 chiếc mỗi năm.

VinFast đặt mục tiêu bàn giao hơn 8.000 xe tại Philippines trong năm 2026. Ảnh: VinFast.

Theo tờ Manila Bulletin (Philippines), Tập đoàn Vingroup - công ty mẹ của VinFast đang nghiên cứu phát triển khu công nghiệp tại New Clark City, tỉnh Tarlac, nhằm phục vụ kế hoạch sản xuất xe điện tại Philippines.

Cụ thể, Cơ quan Chuyển đổi và Phát triển Căn cứ Philippines (BCDA) cho biết đã ký thỏa thuận nguyên tắc với Vingroup ngày 26/11 về việc cho thuê đất tại New Clark City.

Theo thỏa thuận, Vingroup dự kiến phát triển tổ hợp công nghiệp và thương mại tích hợp, bao gồm các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp công nghệ và nhà máy sản xuất, lắp ráp xe điện. Qua đây, BCDA cho rằng có thể góp phần định vị New Clark City trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp mới.

Trước đó, hồi tháng 10, Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines (DTI) thông báo Vingroup có kế hoạch đầu tư 500 triệu USD xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại nước này. Nhà máy dự kiến đạt công suất khoảng 200.000 xe mỗi năm, phục vụ cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Bên cạnh ôtô điện, Vingroup cũng có kế hoạch đưa dòng xe máy điện vào Philippines. Doanh nghiệp dự kiến khởi công nhà máy trong quý I/2027, với thời gian phát triển dự án tối đa 18 tháng.

Theo DTI, Vingroup còn quan tâm đến việc đầu tư công viên giải trí và bệnh viện tại Philippines. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về quy mô vốn, địa điểm và tiến độ của các dự án này chưa được công bố.

VinFast chính thức gia nhập thị trường Philippines từ tháng 5/2024. Khi đó, hãng cho biết dự kiến cung cấp các dòng ôtô điện, xe máy điện và xe đạp điện với thiết kế hiện đại cùng các tính năng công nghệ thông minh.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Philippines (CAMPI) và Hiệp hội các nhà sản xuất xe tải (TMA), VinFast đã bán được 5.417 xe ở thị trường này trong 9 tháng đầu năm. Ban lãnh đạo VinFast Philippines kỳ vọng bàn giao hơn 8.000 xe trong năm nay, tăng khoảng 6.856% so với mức 115 xe của năm 2025.

Về kết quả kinh doanh chung, theo hồ sơ công bố với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày 29/10, VinFast Auto Ltd. (Nasdaq: VFS) đã bàn giao 82.580 ôtô điện trên toàn cầu trong quý III, tăng 116% so với cùng kỳ năm trước và 17,8% so với quý liền trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, hãng bàn giao 211.242 ôtô điện, tăng 91% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là lần đầu tiên VinFast vượt mốc 200.000 ôtô bàn giao trong một năm, dù năm 2026 vẫn còn 3 tháng cuối.

Riêng tại thị trường nội địa, lượng ôtô bàn giao trong 9 tháng đạt 177.697 chiếc, vượt mức 175.099 chiếc của cả năm 2025.

Bên cạnh ôtô điện, mảng xe máy điện và xe đạp điện cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh. Trong quý III, VinFast bàn giao 284.831 xe hai bánh trên toàn cầu, tăng 137% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thị trường Việt Nam đóng góp 281.409 chiếc. Lũy kế 9 tháng, lượng xe bàn giao đạt 714.006 chiếc trên toàn cầu, tăng 204% so với cùng kỳ.