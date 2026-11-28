Với lịch bay từ 4/2 đến 10/2/2027, vé khứ hồi TP.HCM - Vinh của Vietnam Airlines có giá khoảng 13,26 triệu đồng, còn Vietjet Air khoảng 10,46 triệu đồng.

Khảo sát của Báo Điện tử VTC News chiều 28/11 cho thấy, giá vé máy bay trên nhiều đường bay nội địa vẫn ở mức cao, đặc biệt trong dịp Giáng sinh và cao điểm Tết Nguyên đán 2027.

Vé máy bay Tết tăng mạnh, nhiều chặng giá gần 13 triệu đồng

Trên chặng TP.HCM - Hà Nội, với chuyến bay một chiều khởi hành ngày 15/12, giá vé của Vietjet Air khoảng 3,53 triệu đồng; Vietravel Airlines từ 3,75 triệu đồng; Vietnam Airlines khoảng 3,68 triệu đồng và Sun PhuQuoc Airways khoảng 3,58 triệu đồng, đã bao gồm thuế, phí.

Mức giá này cao hơn khoảng 500.000 - 800.000 đồng/vé so với cùng thời điểm năm 2025 và tăng 600.000 - 1 triệu đồng so với thời điểm khảo sát trước đó hai tuần.

Các hãng chạy đua tăng chuyến phục vụ Tết. Ảnh: Cục Hàng không.

Trên chặng TP.HCM - Nghệ An, giá vé còn cao hơn. Cụ thể, Vietjet Air niêm yết khoảng 4,98 triệu đồng; Vietravel Airlines từ 5,35 triệu đồng; Vietnam Airlines khoảng 4,42 triệu đồng và Sun PhuQuoc Airways khoảng 5,45 triệu đồng/vé.

So với cùng kỳ năm trước, giá vé trên chặng này tăng khoảng 900.000 - 1,5 triệu đồng; so với hai tuần trước tăng thêm 1 - 1,8 triệu đồng/vé.

Không chỉ các chuyến bay trong tháng 12, giá vé dịp Tết Nguyên đán 2027 cũng tăng mạnh. Nhiều đường bay từ TP.HCM đi các tỉnh, thành phía Bắc ghi nhận mức giá cao, thậm chí một số chuyến đã hết vé ở những khung giờ thuận tiện.

Khảo sát vé khứ hồi chặng TP.HCM - Hà Nội, khởi hành ngày 4/2/2027 (28 tháng Chạp) và trở về ngày 10/2/2027 (mùng 5 Tết), cho thấy Vietjet Air giá từ 6,815 triệu đồng; Sun PhuQuoc Airways khoảng 7,136 triệu đồng; Vietnam Airlines khoảng 7,366 triệu đồng và Vietravel Airlines khoảng 7,208 triệu đồng/vé.

Trên chặng TP.HCM - Vinh, giá vé khứ hồi còn cao hơn. Vietnam Airlines niêm yết khoảng 13,259 triệu đồng/vé, trong khi Vietjet Air khoảng 10,464 triệu đồng. Với Vietravel Airlines, lựa chọn hành trình khứ hồi hạn chế, hành khách chủ yếu còn chuyến bay chiều về, mức giá khoảng 5,627 triệu đồng; phương án kết hợp với chuyến bay của Vietnam Airlines có giá khoảng 10,699 triệu đồng.

Vé máy bay chặng TP.HCM- Vinh dịp Tết có giá hơn 13 triệu đồng.

Mức giá trên cao hơn đáng kể so với thời điểm đặt vé cùng kỳ Tết năm 2025, khi vé khứ hồi trên các đường bay này phổ biến khoảng 2,5 - 3,8 triệu đồng. So với thời điểm khảo sát trước đó hai tuần, giá vé cũng tăng khoảng 3 triệu đồng/vé.

Các đường bay từ TP.HCM đi Hải Phòng, Thanh Hóa cũng ghi nhận giá vé tăng khoảng 1,5 - 2,5 triệu đồng/vé.

Vì sao giá nhiên liệu giảm nhưng vé máy bay chưa hạ?

Trong bối cảnh giá xăng dầu có xu hướng hạ nhiệt, Cục Hàng không Việt Nam mới đây yêu cầu các hãng hàng không điều chỉnh giá vé phù hợp khi chi phí đầu vào giảm. Cơ quan quản lý cũng lưu ý tránh tình trạng giá vé tăng nhanh khi nhiên liệu lên giá nhưng giảm chậm khi chi phí hạ nhiệt.

Các hãng được yêu cầu công khai, bán đúng giá kê khai, niêm yết và bảo đảm giá vé nội địa hạng phổ thông cơ bản nằm trong mức trần quy định.

Diễn biến giá xăng trong nước từ đầu tháng 11 đến nay.

Máy bay hiện sử dụng chủ yếu nhiên liệu phản lực Jet A-1. Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), giá nhiên liệu hàng không bình quân toàn cầu trong tuần kết thúc ngày 20/11 giảm 8,9% so với tuần trước, xuống còn 154,76 USD /thùng. Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mức giá bình quân là 145,10 USD /thùng.

Tuy nhiên, việc giá nhiên liệu trên thị trường giảm chưa đồng nghĩa chi phí khai thác thực tế của các hãng hàng không lập tức giảm tương ứng.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, đại diện truyền thông các hãng hàng không cho biết, doanh nghiệp thường mua nhiên liệu theo lô lớn, thậm chí có trường hợp phải lên kế hoạch mua trước cả năm. Vì vậy, biến động giá nhiên liệu trong một vài tuần chưa thể phản ánh ngay vào chi phí thực tế.

Các hãng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến chi phí đầu vào để tính toán phương án giá vé phù hợp.

Bên cạnh yếu tố nhiên liệu, giá vé máy bay còn chịu tác động từ nhiều khoản chi phí khai thác khác, trong khi nhu cầu đi lại tăng cao vào các dịp lễ, Tết khiến áp lực cung - cầu trên nhiều đường bay trở nên lớn hơn.

Đặc biệt, trên các đường bay có lượng khách tập trung cao theo chiều nhất định, việc bố trí máy bay và khai thác chuyến bay chiều ngược lại cũng là bài toán ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của hãng.

Hàng triệu vé được tung ra thị trường dịp Tết

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong giai đoạn cao điểm từ ngày 22/1 đến 20/2/2027 (tức từ ngày 15 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến ngày 15 tháng Giêng năm Đinh Mùi), Cục Hàng không Việt Nam quyết định điều chỉnh tăng tham số điều phối lượt cất, hạ cánh (slot) tại các cảng hàng không trọng điểm.

Theo đó, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, tham số đường cất, hạ cánh và dịch vụ điều hành bay trong khung giờ đêm, từ 0h đến 5h59, được nâng lên 37 chuyến/giờ.

Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, tham số được điều chỉnh lên 46 chuyến/giờ trong khung giờ từ 6h đến 23h59 và 42 chuyến/giờ trong khung giờ đêm.

Hàng không tiếp tục bổ sung hàng chục nghìn chỗ ngồi phục vụ các điểm Tết nguyên đán. Ảnh: Cục Hàng không.

Việc tăng tham số khai thác tạo thêm dư địa để các hãng hàng không chủ động bố trí lịch bay, tăng chuyến và phân bổ năng lực phục vụ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đón đầu nhu cầu đi lại dịp Tết, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) đã đưa gần 3,7 triệu chỗ trên mạng bay nội địa lên hệ thống từ ngày 25/8, tăng khoảng 11% so với cao điểm Tết năm trước.

Nguồn cung được tập trung vào những đường bay có nhu cầu lớn. Trong đó, tuyến Hà Nội - TP.HCM dự kiến tăng hơn 15%; chặng TP.HCM - Đà Nẵng tăng 7%; các đường bay từ TP.HCM đi Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế... tăng từ 6% đến 13%.

Đáng chú ý, tăng cường khai thác các chuyến bay đêm cũng là một trong những giải pháp nhằm giảm áp lực vào khung giờ cao điểm. Các chuyến bay khởi hành từ sau 21h hôm trước đến 5h sáng hôm sau chiếm khoảng 17% tổng số chuyến bay.

Trên mạng bay quốc tế, Vietnam Airlines Group cung ứng hơn 1,1 triệu chỗ, tăng 10%. Một số đường bay ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể về tải cung ứng như Đà Nẵng - Seoul tăng 94%, Hà Nội - Osaka tăng 81%, Hà Nội - Đài Bắc tăng 64% và Đà Nẵng - Tokyo tăng 58%.

Cùng với Vietnam Airlines Group, Vietjet cũng công bố mở bán sớm khoảng 3,1 triệu vé phục vụ giai đoạn từ ngày 22/1 đến 20/2/2027, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó, khoảng 2 triệu vé nội địa và 1,1 triệu vé quốc tế.

Đại diện Vietjet cho biết, nguồn cung vé sẽ tiếp tục được theo dõi, điều chỉnh linh hoạt theo sức mua thực tế của thị trường. Hãng đồng thời chủ động tăng tần suất khai thác tới các điểm đến có nhu cầu du xuân, thăm thân tại Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines và Indonesia.

Việc tăng tải, mở rộng khung giờ khai thác và sớm đưa vé lên hệ thống được kỳ vọng giúp thị trường có thêm nguồn cung trong giai đoạn cao điểm. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu đi lại dịp Tết tăng mạnh, giá vé có giảm hay không vẫn phụ thuộc vào khả năng cân đối cung - cầu, chi phí khai thác thực tế và chính sách giá của từng hãng hàng không.