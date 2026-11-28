Từng khai thác 47 máy bay, trong đó có 3 chiếc Boeing 787, Bamboo Airways hiện không còn tàu bay nào trong đội bay theo dữ liệu từ Planespotters.

Bamboo Airways từng khai thác đội bay gồm 47 máy bay nhưng hiện không còn bất kỳ chiếc nào theo dữ liệu từ Planespotters. Ảnh: BAV.

Theo dữ liệu cập nhật ngày 27/11 của Planespotters, nền tảng chuyên theo dõi đội tàu bay của các hãng hàng không trên thế giới, Bamboo Airways hiện không còn máy bay nào trong danh mục đội bay đang khai thác.

Cụ thể, toàn bộ 47 tàu bay từng được ghi nhận trong lịch sử hoạt động của hãng đã được chuyển sang danh mục đội bay quá khứ. Trong đó, có 22 chiếc Airbus A320, 10 chiếc Airbus A321, 10 chiếc Embraer ERJ-190, 3 chiếc Boeing 787 Dreamliner, 1 chiếc Airbus A319 và 1 chiếc Boeing 737.

Đáng chú ý, Planespotters cập nhật trạng thái Bamboo Airways ngừng hoạt động (ceased operations) từ ngày 6/11, sau gần 8 năm khai thác thương mại.

Dữ liệu của FlightAware cũng ghi nhận chuyến bay gần nhất của tàu bay mang số đăng ký VN-A227, chiếc cuối cùng còn được ghi nhận khai thác cho hãng, là hành trình từ Macau đến Đà Nẵng ngày 6/11. Kể từ đó, máy bay chưa phát sinh thêm chuyến bay mới.

Trước đó, Bamboo Airways từng có giai đoạn mở rộng đội bay nhanh chóng, với quy mô đạt hàng chục chiếc. Tuy nhiên, hãng liên tục thu hẹp hoạt động trong quá trình tái cơ cấu, trả lại nhiều tàu bay cho các đơn vị cho thuê.

Không chỉ đội bay về 0 theo dữ liệu Planespotters, Bamboo Airways cũng không còn xuất hiện trong lịch bay mùa đông 2026 do Cục Hàng không Việt Nam công bố.

Lịch bay mùa đông năm nay kéo dài từ ngày 25/10/2026 đến 27/3/2027. Theo Cục Hàng không Việt Nam, thị trường nội địa hiện có 5 hãng tham gia khai thác, gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air, Pacific Airlines, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways.

Các hãng dự kiến khai thác tổng cộng 50 đường bay với tần suất 4.182 chuyến mỗi tuần, tăng 202 chuyến và 2 đường bay so với lịch bay mùa đông năm trước.

Trong đó, Vietjet Air dẫn đầu với 1.930 chuyến/tuần. Vietnam Airlines (bao gồm VASCO) khai thác 1.877 chuyến/tuần. Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways lần lượt đạt 175 và 116 chuyến/tuần.

Trong khi các hãng hàng không khác tăng cường khai thác để đáp ứng nhu cầu đi lại cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2027, Bamboo Airways vẫn chưa công bố kế hoạch khai thác trở lại.

Trước đó, ngày 23/11, website chính thức của hãng tại địa chỉ bambooairways.com cũng được ghi nhận không thể truy cập. Trang Facebook chính thức của Bamboo Airways không có bài đăng mới kể từ ngày 20/11. Đến nay, hãng chưa công bố nguyên nhân sự cố website cũng như thông tin chính thức về tình hình hoạt động hiện tại.

Việc Bamboo Airways thu hẹp hoạt động diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn tài chính và nghĩa vụ thanh toán chưa được giải quyết. Theo số liệu được công bố, tính đến ngày 3/9/2026, hãng còn nợ thuế 441 tỷ đồng .

Tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), khoản phải thu liên quan Bamboo Airways đến cuối quý III/2026 đạt khoảng 2.721 tỷ đồng , tăng gần 100 tỷ đồng so với đầu năm. Số tiền này chiếm gần 35% tổng các khoản phải thu của ACV tại thời điểm cuối tháng 9.

Bên cạnh đó, theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, đến cuối tháng 9/2026, Bamboo Airways chậm đóng khoảng 48 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, ảnh hưởng đến quyền lợi của 318 lao động trong nước.

Cuối tháng 10, tập thể người lao động Bamboo Airways cũng đã gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng, phản ánh tình trạng chậm thanh toán tiền lương qua nhiều kỳ.