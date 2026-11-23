Ngày 23/11, website Bamboo Airways không thể truy cập, trong khi máy bay cuối cùng của hãng đã hơn 2 tuần chưa phát sinh chuyến bay mới.

Máy bay Bamboo Airways "nằm sân" đã 2 tuần. Ảnh: BAV.

Ngày 23/11, nhiều khách hàng bất ngờ khi website chính thức của Bamboo Airways tại địa chỉ bambooairways.com đã không thể truy cập. Khi người dùng truy cập, trang web không hiển thị nội dung và gặp lỗi kết nối.

Sự cố diễn ra trong bối cảnh hoạt động khai thác của hãng hàng không này tiếp tục thu hẹp. Theo dữ liệu từ các nền tảng theo dõi hàng không, chiếc máy bay cuối cùng còn được ghi nhận khai thác cho Bamboo Airways đã ngừng bay hơn 2 tuần.

Cụ thể, theo FlightAware, máy bay Airbus A321-211 mang số đăng ký VN-A227 là tàu bay duy nhất còn lại được ghi nhận hoạt động cho hãng. Chuyến bay gần nhất của máy bay này diễn ra ngày 6/11, với hành trình từ Macau đến Đà Nẵng. Sau khi hạ cánh, tàu bay chưa phát sinh thêm chuyến bay mới tính đến ngày 23/11.

Dữ liệu từ Flightera cũng cho thấy tần suất khai thác của chiếc VN-A227 giảm mạnh trong những tháng gần đây. Máy bay thực hiện 228 chuyến trong tháng 7, giảm còn 69 chuyến vào tháng 8 và 66 chuyến trong mỗi tháng 9 và 10. Riêng tháng 11, hệ thống ghi nhận 16 chuyến, toàn bộ diễn ra trước ngày 7/11.

Hiện Bamboo Airways chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân website không thể truy cập cũng như kế hoạch khai thác trở lại của máy bay VN-A227.

Diễn biến trên nối dài quá trình thu hẹp hoạt động của Bamboo Airways trong năm nay.

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 6, hãng khai thác khoảng 725 chuyến bay. Tuy nhiên, đến tháng 8, sản lượng chuyến bay đã giảm khoảng 94% so với tháng 6. Sang tháng 9, Bamboo Airways chỉ thực hiện 38 chuyến, thuộc nhóm có sản lượng khai thác thấp nhất thị trường.

Mạng bay của hãng cũng bị thu hẹp đáng kể. Đến tháng 8, Bamboo Airways chủ yếu duy trì một số đường bay như Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Quy Nhơn và các chuyến thuê bao giữa Đà Nẵng và Macau.

Từng có giai đoạn sở hữu đội bay lên tới 44 chiếc, Bamboo Airways liên tục phải cắt giảm quy mô trong quá trình tái cơ cấu.

Tháng 9/2025, Tập đoàn FLC tiếp quản trở lại quyền điều hành hãng sau hơn 2 năm. Khi đó, Bamboo Airways còn khai thác 7 máy bay Airbus A320/A321, duy trì 12 đường bay nội địa và đặt mục tiêu phục hồi hoạt động.

Tuy nhiên, quá trình khôi phục hãng hàng không này tiếp tục gặp nhiều thách thức khi nguồn lực tài chính và hoạt động khai thác chưa được cải thiện như kỳ vọng.

Bamboo Airways được thành lập năm 2017 và thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên vào tháng 1/2019, với hành trình TP.HCM - Hà Nội. Hãng từng theo đuổi chiến lược mở rộng đội bay, mạng lưới đường bay và hướng đến mô hình hàng không dịch vụ đầy đủ.

Tuy nhiên, những biến động về tài chính cùng quá trình tái cơ cấu kéo dài đã khiến quy mô hoạt động của hãng liên tục suy giảm.