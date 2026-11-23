Hàng giả bị tách nhãn mác, hàng lậu được chia nhỏ qua chuyển phát nhanh, đưa về kho trung chuyển để bán trên mạng. Trước mùa sắm Tết, lực lượng chức năng tăng kiểm soát để xử lý các đường dây vi phạm.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lưu Mạnh Tưởng - Phó Cục trưởng Cục Hải quan, Bộ Tài chính - cho biết, cuối năm và cận Tết Nguyên đán luôn là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Nhu cầu mua sắm tăng mạnh, giá cả biến động, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn bị các đối tượng lợi dụng để gia tăng hoạt động vi phạm.



Thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi

Trong cao điểm cuối năm nay và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, cơ quan hải quan dự báo tình hình tiếp tục phức tạp. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu tập trung vào nhóm phục vụ tiêu dùng dịp Tết như thuốc lá, rượu bia, đường cát, thực phẩm, mỹ phẩm, hàng điện tử, đồ gia dụng. Pháo nổ, ma túy, tiền chất, dược phẩm và hàng cấm cũng là những nhóm cần đặc biệt chú ý.

Theo ông Tưởng, thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi. Với hàng xuất nhập khẩu chịu thuế, các đối tượng thường khai sai mã hàng, trị giá để trốn thuế. Một số mặt hàng có thể sử dụng cho nhiều mục đích bị khai sai mục đích sử dụng nhằm chuyển sang mã hàng có thuế suất thấp hoặc bằng 0.

Đối với hàng xuất nhập khẩu có điều kiện, các đối tượng khai sai tên, mã hàng để né quy định quản lý, hoặc trà trộn hàng cấm với những loại hàng hóa khác. Riêng hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, có trường hợp tẩy sửa hoặc tách rời nhãn mác gắn trên sản phẩm nhằm tránh bị phát hiện khi kiểm tra.

“Hoạt động vi phạm còn diễn ra trên các nền tảng số. Các đối tượng lợi dụng thương mại điện tử xuyên biên giới để chia nhỏ lô hàng, thuê vận chuyển nhỏ lẻ, lập kho trung chuyển ngầm. Cách phân tán hàng qua nhiều khâu gây khó khăn cho việc xác định nguồn gốc và lần tìm người tổ chức, đầu mối tiêu thụ”, lãnh đạo Cục Hải quan cho hay.

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng (Chi cục Hải quan khu vực XII) vừa phát hiện hàng trăm cây thuốc lá nung nóng trong hành lý của hai hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc. Ảnh: Hải quan.

Về địa bàn, lãnh đạo Cục Hải quan cho biết tuyến biên giới phía Bắc được cảnh báo với các nhóm hàng tiêu dùng, pháo nổ, thực phẩm, điện tử, khí N2O, lá thuốc lá và thực phẩm đông lạnh. Tuyến miền Trung nổi lên nguy cơ đối với đường cát, thuốc lá, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng và ma túy. Tại biên giới Tây Nam, những mặt hàng cần chú ý gồm hàng tiêu dùng, thời trang, đồ điện tử, vàng, ngoại tệ.

Truy dòng tiền, lần đến kho hàng

Cục Hải quan đã ban hành kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Một trọng tâm của đợt này là tăng cường phân tích dữ liệu để nhận diện doanh nghiệp, lô hàng có dấu hiệu bất thường.

Các trường hợp được chú ý gồm doanh nghiệp “ma”, doanh nghiệp mới thành lập nhưng có kim ngạch lớn, khai báo giá thấp hoặc hồ sơ thiếu nhất quán. Từ những dấu hiệu đó, lực lượng Hải quan tập trung kiểm tra các nhóm hàng, tuyến vận chuyển có rủi ro cao; triển khai đấu tranh chuyên sâu về mã hàng, giá, xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Với hàng chuyển phát nhanh và thương mại điện tử, cơ quan hải quan tăng cường soi chiếu tại các tuyến hàng không, đường bộ trọng điểm, nhằm phát hiện thủ đoạn chia nhỏ lô hàng thành bưu kiện giá trị thấp để né thuế hoặc cất giấu hàng cấm.

Lực lượng chức năng phối hợp truy vết dòng tiền, dòng hàng, xử lý các kho trung chuyển hàng giả, hàng nhái, hàng lậu.

Việc kiểm soát cũng được nối tiếp từ cửa khẩu vào thị trường nội địa. Hải quan phối hợp với công an, quản lý thị trường và cơ quan thuế để truy vết dòng tiền, dòng hàng, xử lý các kho trung chuyển, tài khoản ảo và hoạt động livestream bán hàng giả, hàng nhái.

Cùng với đó, Cục Hải quan đang làm sạch dữ liệu doanh nghiệp trên hệ thống đăng ký, quản lý người sử dụng, nhằm ngăn tình trạng mượn danh nghĩa doanh nghiệp hoặc lập doanh nghiệp “ma” để khai báo gian lận.