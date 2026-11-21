Trong giai đoạn TP.HCM triển khai chương trình kích cầu Vibrant HCMC, doanh thu tại các hệ thống bán lẻ được khảo sát tăng 37% lên 30.400 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Doanh thu tại các hệ thống bán lẻ và sàn thương mại điện tử được khảo sát ở TP.HCM ước đạt 30.400 tỷ đồng kể từ đầu tháng 11. Ảnh: Phương Lâm.

Vừa qua, TP.HCM đã khởi động chương trình tổng kích cầu kinh tế Vibrant Ho Chi Minh City (Vibrant HCMC), kết hợp các hoạt động mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số và kích cầu số nhằm thúc đẩy tiêu dùng trong mùa mua sắm cuối năm.

Theo thông tin từ Sở Công Thương TP.HCM, trong giai đoạn từ đầu quý IV đến tháng 11, doanh thu bán lẻ hàng hóa tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chuỗi điện máy và sàn thương mại điện tử được theo dõi trên địa bàn thành phố ước đạt 60.907 tỷ đồng , tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng mức tăng 16.479 tỷ đồng .

Riêng tháng 11, thời điểm Vibrant HCMC chính thức khởi động, doanh thu tại các kênh bán lẻ được khảo sát ước đạt 30.469 tỷ đồng , tăng khoảng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, theo khảo sát tại một số hệ thống bán lẻ và sàn thương mại điện tử, doanh thu hàng hóa giao đi từ TP.HCM qua các sàn thương mại điện tử (trong đó có MoMo, VNPAY, ZaloPay, HDBank, Grab, Got It, Di Động Việt, Shopee, TikTok…) ước đạt 20.811 tỷ đồng .

Vibrant HCMC được triển khai lần đầu theo mô hình "5 trong 1", kết nối hoạt động mua sắm trực tiếp với các nền tảng thương mại điện tử, giải trí và thanh toán số. Chương trình chính thức khởi động từ ngày 9/11, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp bán lẻ, nền tảng thương mại điện tử và đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán.

Trong tuần đầu triển khai Vibrant HCMC, từ ngày 9-15/11, các hoạt động thuộc Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số và Sài Gòn Mega Sale thu hút khoảng 113.000 lượt tham gia.

Theo số liệu từ TikTok, Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số có khoảng 3.000 nhà sáng tạo tham gia. Riêng khu gian hàng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đón khoảng 50.000 lượt khách tham quan.

Đáng chú ý, phiên bán hàng trực tuyến Mega Live ngày 14/11 giới thiệu sản phẩm của 70 nhãn hàng tới gần 900.000 người tiêu dùng, qua đó ghi nhận hơn 63.000 đơn hàng.

Trong khuôn khổ chương trình, khoảng 300.000 phần quà được trao tại sự kiện và 120.000 voucher được phân phối thông qua phiên Mega Live.

Trước đó, ngày 11/11, chuỗi livestream trên Shopee với sự tham gia của 7 nhà sáng tạo nội dung ghi nhận hơn 11 triệu lượt xem trong ngày.

Riêng phiên livestream của Lê Dương Bảo Lâm, có sự tham gia của đại diện Sở Công Thương TP.HCM, ghi nhận khoảng 40.000 lượt xem. Các phiên bán hàng của Lê Dương Bảo Lâm và Võ Hà Linh cũng giới thiệu voucher giảm giá đến 35%, tối đa 1,1 triệu đồng.

Bên cạnh các hoạt động mua sắm, Vibrant HCMC còn có sự tham gia của các sở, ngành và đơn vị liên quan trong việc kết nối doanh nghiệp, tổ chức các sự kiện kích cầu và thúc đẩy tiêu dùng trên địa bàn.

Trong tuần khởi động, chương trình có sự tham gia của lãnh đạo UBND TP.HCM, Sở Công Thương, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao cùng đại diện các nền tảng thương mại điện tử.

Ngoài ra, TP.HCM xây dựng 2 nền tảng số nhằm hỗ trợ người dân và du khách tiếp cận thông tin về các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ tại thành phố.

Trong đó, songdong.hochiminhcity.gov.vn tập trung vào mua sắm, tiêu dùng, thương mại điện tử và thanh toán số. Nền tảng hello.hochiminhcity.gov.vn giới thiệu các trải nghiệm du lịch, ẩm thực và giải trí.

Thông qua Vibrant HCMC, TP.HCM hướng tới kết nối hoạt động bán lẻ truyền thống với thương mại điện tử, đồng thời thúc đẩy các hình thức thanh toán số trong mùa mua sắm cuối năm.